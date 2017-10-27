Romanlar birbirine girdi!

Alınan bilgiye göre; Körfez Kuzey Mahallesi Sakarya Caddesi Pamuk Sokak'ta ikamet eden iki grup arasında 21.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Kavgada 57 yaşındaki Mehmet Çalışır, başından ağır yaralandı. Çalışır, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgayı zorlukla ayırdı. Zor kullanılarak bitirilen kavga sonrası tarafları sakinleştirmek için de polis yoğun çaba sarf etti. Tekrar kavga çıkmaması için polis ekipleri önlem aldı.

Binali ASLAN