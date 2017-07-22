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Romanlar Federasyonu’na makam arabası alındı

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Romanlar Federasyonu’na makam arabası alındı
Türkiye Romanlar Federasyonu, kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atıyor.

Romanlar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar 5 yıllık eylem planı hazırladıklarını,  Federasyonun Genel Merkezi’nin Ankara olacağını açıkladı. Bu arada Romanlar Federasyonu için Ankara plakalı yeni makam arabası da alındı. Yeni makam aracı Federasyon Başkanı Çokyaşar’ın kullanımına sunuldu. Ahmet Çokyaşar, Ankara’da büyük bir kültür merkezi yapmayı planladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Kültür merkezimizin içinde yemekhane, misafirhane gibi bölümler bulunacak. Türkiye’nin herhangi bir yerinden iş takibi için Ankara’ya gelen arkadaşlarımız için Roman Danışma Merkezi kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Roman camiasına büyük destek veriyor. Yakında hedeflerimizi anlatan bir basın toplantısı düzenleyeceğiz.”

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