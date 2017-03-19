Romanların ‘Evet’ platformu

Kocaeli’de yaşayan Roman vatandaşların büyük bölümünün üye olduğu Romanlar kendi aralarında ‘Evet’ Platformu, oluşturdu.

16 Nisan’da yapılacak olan referandumda “evet” oyu vereceklerini deklare eden platform üyeleri, bu süre içinde bunun için çalışacaklarını da açıkladı. Antikkapı Restoran’da gerçekleşen basın toplantısına; Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar’ın yanı sıra Kocaeli Marmara Romanlar Derneği Federasyon Başkanı Erkan Aksoy, İzmit Romanlar Federasyonu Başkanı Ergin Akbulut, Genç Romanlar Federasyonu Başkanı Mustafa Kemal Kurttekin Kocaeli Roman Kültür Sanat Yardımlaşma Derneği başkanı Ertuğrul Sevinç ile platform üyeleri katıldı.

DAHA BÜYÜK DEVLET OLMAK İÇİN

Kocaeli Marmara Romanlar Derneği Federasyon Başkanı Erkan Aksoy, “Milletimize sahip çıkmak için mahallelerden evet isteyeceğiz” dedi. İzmit Romanlar Federasyonu Başkanı Ergin Akbulut, “Türkiye’de oynan oyunlar üzerinde bize uyumak haram. Burada Türkiye’ye uzanan elleri kırmak için toplandık. Dünyada Recep Tayyip Erdoğan üstüne çok oyun oynanıyor. Bütün terör örgütleri ile bir olup Türkiye’ye saldırıyor. Bizler bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Romanlar bu devlet için ölmeye hazırdır. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz” dedi. Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ise, “Niçin romanlar durup dururken Evet Platformu’nu kurdu? Sadece biz bir kişiyi sevdiğimiz için değil, 80 milyon vatandaşın geleceği için yaptık” diye konuştu.

Ayşegül Kalaycı