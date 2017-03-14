Bu yıl Türkiye’deki romanların kalbi; Körfez’de atacak. 14 Mart Türkiye Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında 15 Mart Çarşamba günü düzenlenecek programda; Ümmiye sahne alacak.

Dünyada, Romanlar Günü 8 Nisan olarak kutlanırken, Türkiye Romanlar Konfederasyonu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde başlattığı Roman Açılımının günü olan 14 Mart’ı ‘Türkiye Romanlar Günü’ olarak kabul etmiş, 2015 yılında ilkini kutlamıştı. Bu yıl Körfez Belediyesi ev sahipliğinde 3.’sü gerçekleştirilecek olan kutlama, yine oldukça renkli görüntülere sahne olacak.

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası, Körfez Romanlar Derneği ve Türkiye Romanlar Konfederasyonunun iş birliği ile kutlanacak olan Romanlar Günü için Tütünçiftlik Sahil’de bulunan Kasr-ı Çakır Restoranda basın toplantısı düzenlendi. Programa; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar ve Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci de katıldı.

Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci’nin ardından konuşan Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, “Biz 14 Mart’ı Romanlar günü olarak kutluyoruz. Çünkü 14 Mart, Romanlara haklarının verildiği gündür. O tarihten bu yana Roman vatandaşlarıyla ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Sorunlar bitti mi; Tabiki hayır. Eğitim, istihdam, barınma konusunda sıkıntılar var. Ama belediyelerimizin desteği önemli” dedi.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ise, herkesin 14 Mart Romanlar Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında, “Buraya Körfez Ticaret Odası olarak Roman kadınların istihdamı, toplumdaki konumları konusunda neler yapabiliriz, onları konuşmak için geldik. Biz birlikte yerel yönetimler, STK’lar olarak roman kadınlarımız için sizlerin daha görünür olduğu işler yapmak için hep bir arada olacağız. Bundan böyle inşallah sizinle güzel işlerle birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.

Körfez Belediyesi, Ticaret Odası ve Türkiye Romanlar Konfederasyonu ile birlikte bu programı gerçekleştirdiklerini belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Artık ülkede birliğimizi beraberliğimiz bozmaya yeltenenlere fırsat vermeyeceğiz. Biz Romanı, Çerkesi, Gürcüsüyle etle tırnak bir milletiz. Zamanında bizi bölmek için uğraşanlar oldu. Ben, sen, o demişler, işlerine öyle gelmiş. Bu ülkede etnik kökenlere yaşama fırsatı vermemişler. Bu millete darbe vurmak isteyenlere bu aziz millet her zaman hak ettiği cevabı vermiştir. Romanlar, gerçekten toplumumuzun güzel bir yapısı” şeklinde konuştu.

Romanların çok mütevazı, vatanına milletine bağlı insanlar olduğunu vurgulayan Baran, “Bu insanların toplumdan uzak durmasına tabi ki göz yumulamazdı. Cumhurbaşkanımız bunu fark etti, roman vatandaşlarımıza hak ettiği günü verdi. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Biz biriz beraberiz. 15 Temmuz akşamı Roman kardeşlerimizle göğsümüzü siper ettik. ‘Biz bayrağımızı indirmeyiz, bu ezanları susturmayız’ dedik. Biz o akşam sokağa çıkan tüm Roman kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Herkesi bekliyoruz” dedi.

15 Mart Çarşamba günü Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan kutlamaya, ‘Çiçekçi Kızlar’ renk katacak. Davetliler Roman kıyafeti giyen kızlar tarafından kapıda karşılanacak. Roman Çocuk İlahi Grubu, vereceği mini konser ile birbirinden sevilen ilahileri seslendirecek. Gecenin finalinde ise ünlü şarkıcı Ümmiye’nin konseri olacak. Tüm Körfezlilerin davet edildiği geceye, ilginin de yüksek olması bekleniyor.