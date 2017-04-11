ROMATEM Özel Adım’ı ağırladı

Özel Adım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yardımcı Hemşirelik, Yardımcı Ebelik, Acil Tıp Teknisyenliği (ATT) bölümü meslek dersi öğretmenleri ve öğrencileri ROMATEM’i ziyaret etti.

Kocaeli’nin önemli sağlık kuruluşlarından ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Özel Adım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ağırladı. Meslek dersi öğretmenleri Hacer Çavdar ve Kübra Sürücü’nün öğrencileri ile beraber katıldığı ziyarette ROMATEM İşletme Direktörü Gülhan Taner, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezini gezdirerek hastane hakkında bilgiler verdi.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Özel Adım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenler hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ettiler. Öğrenciler ayrıca merak ettikleri soruları sorarak rehabilitasyon merkezi ve hastaların tedavi süreçlerini öğrenmeye çalıştılar. Ziyaretten sonra memnuniyetini dile getiren Kocaeli ROMATEM İşletme Direktörü Gülhan Taner, “Ziyaretlerinden dolayı öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, eğitimlerinde başarılar diliyorum” dedi.