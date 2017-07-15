Romatizmaya iyi gelen bitkiler

Uzmanlar, sıkışan ve kasılan kaslarımızı gevşetmek ve ağrılardan kurtulmak için kas gevşetici görevi gören doğal bitkilerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kas ağrıları, günümüzde en sık karşılaştığımız rahatsızlıkların başında geliyor. Hareketsiz yaşam, uzun saatler bilgisayar başında oturma, vücudumuzdaki kasları ve sinirleri etkiliyor. Bunlara stres ve yanlış oturma stili de eklenince ağrılar dayanılmaz bir hal alıyor. Vücudun belli bir bölümünde başlayan ağrı, kısa süre sonra bedenin her kısmını etkilemeye başlıyor. Egzersiz, masaj ve ilaç tedavisi bir nebze işe yarasa da asıl çözüm beslenmeden geçiyor. Uzmanlar, sıkışan ve kasılan kaslarımızı gevşetmek ve ağrılardan kurtulmak için kas gevşetici görevi gören doğal bitkilerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu bitkiler elbette ilaç tedavisine göre etkilerini biraz daha geç gösteriyor. Ancak içerisinde bulunan vitamin, mineral ve sakinleştirici etkileriyle ağrılara büyük ölçüde şifa oluyor.

İşte o mucizevi bitkiler...

Biberiye

Yemeklere tat ve aroma katmak için mutfağımızın vazgeçilmez baharatlarından olan biberiyenin faydaları saymakla bitmiyor. Adet krampları, kas spazmlarını rahatlatan biberiye, suda seyreltilerek duşta da kullanılabiliyor. Eklemlere biberiye yağı ile yapılan masaj, ağrıları dindiriyor. Ağrılı veya iltihaplı bölgelere yapılan sıcak kompresler de artritin belirtilerini hafifletiyor.

Kekik

Ferah kokusu ile yemeklerin vazgeçilmezi kekik, ağrı kesici özelliğiyle de biliniyor. Özellikle kekik yağının faydaları saymakla bitmiyor. Karvakrol isimli bir madde içeren kekik yağı, zeytinyağı ile birlikte masaj yapıldığında romatizmal ağrılarını kısa sürede dindiriyor. Doktorlar, evde ağrı kesici yoksa, kekik yağından romatizmal ağrılar için rahatlıkla uygulanabileceğini söylüyor.

Nane

Kas gevşetici bitkilerin başında gelen nane, özellikle bacak, sırt, kas ağrısı ve baş ağrısı tedavisinde etkili oluyor. Nane bitkisinde yer alan mentol analjezik, anti-inflamatuar ve antispazmodik özellikleri sunması sayesinde kas ağrısı ve iltihabı hafifletiyor. Kan dolaşımını arttırıp ağrı ve spazmları azaltıyor. Nanenin yağı da aynı şekilde stresten oluşan kas ağrılarına şifa oluyor.

Papatya

Rahatlatıcı özelliğiyle bilinen papatya, kas ağrılarında en sık kullanılan tedavi yöntemlerinin başında geliyor. Bunun yanı sıra adet krampları, tansiyon, baş ağrısı, stres, gerginlik gibi durumlarda da olumlu sonuç gösteriyor. Sıcacık bir papatya çayı, gergin kaslarınızı gevşetiyor. Aynı zamanda iltihap giderici özeliyle de dikkat çekiyor.

Lavanta

Mavimsi mor renge sahip bu güzel çiçek, farklı hastalıklara iyi gelen pek çok özelliğiyle biliniyor. Lavanta yağı, en etkili doğal kas gevşeticilerden biri olarak biliniyor. Bu yağla, ağrının olduğu bölgeye dairesel hareketlerle yapılacak masaj, kan akışını hızlandırıyor. Hemen sonra alınacak sıcak bir duş, hem zihni hem de bedeni dinlendiriyor.