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Rotary’den Ekonomi semineri

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Rotary’den Ekonomi semineri
İzmit Rotary Kulübü ve Rotaract Kulübü tarafından düzenlenen Ekonomiyi Okuma Semineri KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Seminere konuşmacı olarak katılan Mutlu Kişisel Gelişim Kurucusu Öğretmen Bülent Mutlu İletişim Becerileri, İletişim sorgulamaları, Kişilik Bulmacası Çalışması, Kamu Yönetim Kurumu Baş denetçisi Yeminli Mali Müşavir Sinan Güneri Temel İşletme Ekonomisi Gelir Gider Tablosu, Kamu Gözetim Kurumu Baş Denetçisi Yeminli Mali Müşavir Adem Özzaim Bilanço Okuma, Muharrem Köse ise Temel İhtiyaçlar Üçgeni hakkında sunum yaptı.

ÖNCE PİN KODUNU ÇÖZÜN

Muharrem Köse yaptığı sunumda, “Temel ihtiyaçlar üçgeni ana başlığı altında sunum yaptı. Örneğin durakta bekleyen insanlar arasında iletişim vardır.  mesajın gidiyor olması mesajı karşı tarafın almasıdır. İletişimi her an sözlü sözsüz ve sembollerle kullanıyoruz. Yaşlı öğretmenler iyi öğretmen olmak için kravat takar. Bıyıklar da sembolle iletişimin başka ifadesidir. Hiç konuşmadan kapıyı vurup çıkarsınız ama çok şey anlatırsınız. İletişim kurmak için 3 temel İhtiyaç karşılanmalı. Zamanı yapılandırmak, yerleştirmek, diğerleri tarafından kabul edilmek. Karşınızdaki insanla iletişim kurmak için önce pin kodunu çözmeniz gerekir” dedi.

Ayşegül Kalaycı

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