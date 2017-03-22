Rövanş böyle alınır

Kocaelispor apar topar, büyük sıkıntılarla girdiği Akademi Ligi’nde doğal olarak ilk haftalarda bocalamış, yenilgilere abone olmuştu. Üç devreli lig esasına göre oynanan U14 kategorisinde Kocaelisporlu minikler ilk 21 maçın 14’ünden yenik ayrılmış, kalesinde tam 67 gol görmüştü. Bu süreçteki bir maç var ki, çok büyük üzüntüye neden olmuştu. 17 Aralık’ta Adapazarı’nda oynanan o maçta Sakaryaspor, Kocaelispor’u 6-1 yenerek adeta kafa yapmıştı. Minikler düzeyinde olsa da ezeli rakip karşısında alınan bu farklı yenilgiyi hiçbir Kocaelisporlu içine sindiremedi.

Çok değil sadece üç ay geçti aradan. Tarih 18 Mart Cumartesi. İki takım üçüncü devre maçına çıkıyor. Maç yine Adapazarı’nda, 6-1’lik skorun çıktığı sahadaydı. Doğal olarak Sakaryalılar yine farklı galibiyet beklentisi içerisinde, büyük bir coşku yaşama umuduyla koşar adım sahaya geldiler. Maç başladı herkes ev sahibi ekipten gol, goller, şov bekliyor. Ancak hiç öyle olmadı. Kocaelisporlu minikler 6-1’i unutmamıştı. Müthiş bir performans ortaya koydular, rakipleriyle adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar.

Maç bitiminde ortaya Sakaryalıları şaşkına çeviren bir skor çıktı. Kocaelispor, Sakaryaspor’dan rövanşı ayın yerde, benzer bir skorla çok acı almıştı. Skor tabelasında Sakaryaspor: 2 Kocaelispor 6 yazıyordu. Kocaman bir alkış Kocaelispor’un U14 takımına, başlarında bulunan antrenörleri Ercan Ağaçe’ye.

Çocuk oyuncağı mı bu?

Kızılcabölük Denizli’nin küçük bir köyü. Maçlarını bağlı oldukları Tavas ilçesinin sahasında oynuyorlardı. Sentetik çim zeminli saha avantajıyla Türkiye Kupası’nda grup aşamasına kaldılar. Saha, Türkiye Kupası grup aşaması maçlarının oynanma kriterine uygun değildi. Çim zeminli Doğan Seyfi Atlı Stadı’na geçtiler. Hem kupa, hem lig maçlarını burada oynadılar. Arada Atatürk Stadı’nda bir iki maçları da var.

Normalde sezonu Doğan Seyfi Atlı sahasında bitireceklerdi, bu yönde yönetimin bir kararı vardı. Hatta Kocaelispor maçı için İzmit’e geldiklerinde bunu teknik direktörümüze söylemişlerdi. Ancak öyle olmadı. Kızılcabölük yönetimi iki hafta önce fikir değiştirerek, sentetik çim zeminli Tavas Stadı’na dönme kararı aldılar. Geçen hafta Karacabey maçıyla başladılar, önümüzdeki haftaki Kocaelispor maçını da orada oynayacaklar.

Tavas Stadı’nda başlayıp, Doğan Seyfi’de devam, arada Atatürk Stadı ve yeniden Tavas Stadı’na dönüş. Bu kadar değişiklik pek görülmüş değildir. Sanki dersin çocuk oyuncağı. Kızılcabölük’ün belki ki belli hesapları var, ancak TFF ikide bir saha değişikliğine nasıl izin veriyor, bunu anlamak zor. Profesyonel ligde bu işler bu kadar kolay, basit olmamalı.

Kurtar-Şerit, müthiş

3 hafta önce 3.Lig 1.grupta son sıradaydı Beylerbeyi, düşme hattının üzeriyle arasında tam 9 puan fark vardı. Biteme 10 maç vardı ve spor kamuoyunu İstanbul ekibine düştü gözüyle bakıyordu. Bu durumdaki bir takımın teknik direktörlüğünü üstlenmek pek akıl karı bir iş değildi. Beylerbeyispor Başkanı, yakın arkadaşı Güvenç Kurtar’dan yardım istedi. Kurtar da, uzun yıllar birlikte çalıştığı Orhan Şerit’i önerdi. Kendisinin de yardımcı olacağını söyledi.

Kurtar’ın bu gibi durumlarda puan sıralamasına bakmak pek aklına gelmezdi de, Şerit’in görevi kabul etmesi şaşkınlıkla karşılandı. Sonuçta İzmitli teknik adam başarı diledik, merakla maçlarını rakibe koyulduk. Şerit yönetimindeki Beylerbeyi ilk maçında evinde Cizre’yi 1-0 yendi, sonra gitti Erzin’de berabere kaldı, geçen hafta da Van’ı tek golle geçti. Üç maçta 7 puan alan Beylerbeyi bir anda düşme hattının üzeriyle farkı 4’e indirdi. Yolcudur abbas konumundaki takım üç haftada nereye geldi. Kuşkusuz ki, hala işleri zor ama, bu gidişat Beylerbeyi’ni ligde bırakacak gibi gözüküyor. Eğer öyle olursa Kurtar-Şerit ikilisi büyük bir iş başarmış olacaklar. Heyecanla takipteyiz.

Karadenizspor’u kutluyor, birisini kınıyorum

Son dönemde futbol alt yapısıyla öne çıkan kulüpler arasında yer alıyor Gölcük Karadeniz. Murat Cinemre ile Engin Öztonga yönetimindeki kulüp geçtiğimiz hafta sonu Türkiye çapında ses getiren güzel bir organizasyonu imza attı. Çanakkale Şehitlerini Anma U11 Cup Futbol Turnuvası, Gölcük Kavaklı sahasında oynandı. 12 takım sabahtan akşama kadar şenlik havasında maçlar yaptı, finalden önce şöhretlerin gösterisi izlendi. Çok önemli spor adamları organizasyon için kalkıp geldi. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Altınordu gibi önemli kulüpler de organizasyondaki yerini aldı. Ki, bu dört takımı birden turnuvaya getirebilmek hiç kolay değildi. Belki ke ilk kez dördü birden bu turnuvada buluşmuştu.

TÜRKİYE BU ORGANİZASYONU KONUŞTU

Sağ olsun Murat kardeşim davet etti ancak işlerin yoğun olduğu saatlerde olduğu için gidemedim, yaşanan o güzellikleri ne yazık ki göremedim. Sevgili Hulusi Özdilek Ağabey gazetemiz adına başından sonuna turnuvayı takip etti, pazartesi günü organizasyon için özel bir sayfa yaptık. Turnuva sonrasında gerek Murat Cinemre, gerekse Engin Öztonga’nın telefonları susmadı. Herkes tebrik etmek için sıraya girmişti. Türkiye adeta bu turnuvayı konuştu. Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin ilgi ve desteğini vermişti. Gölcük ilçede böylesi başarılı, fark yaratan bir organizasyona imza atılırken, Gölcük Belediye Başkan yardımcılarından Kemal Kahraman’ın davranışlarına kimse anlam verememiş.

BAŞKAN YARDIMCISININ TAVRINA BAKIN

Aldığım bilgiye göre sevgimi Murat Cinemre randevu alıp makamına gitmiş Kahraman’ın. Organizasyonun duyurulması için anons yapılmasını rica edecekmiş. Ancak Başkan yardımcısı Kemal Bey, ilgilenmemiş, neredeyse yüzüne bakmamış Cinemre’nin. Hatta daha da ileri gitmiş, “Ne gereği var, turnuva da neymiş” gibilerinden bir laf etmiş. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i sever, çok da başarılı bulurum. Spora ilgisi, desteği de çok büyüktür. Böyle duyarlı bir Başkan’ın yardımcısının gösterdiği bu tavırlar beni şaşırttı, hayal kırıklığına uğrattı.

BAŞKAN ELLİBEŞ EMİNİM ÇOK KIZACAK

Çocuklarımızı, gençlerimizi spora yönlendirelim ki, kötü alışkanlık edinmesin diyoruz, sportif etkinliklerin çoğalması gerektiğini söylüyoruz. Gölcük Karadenizspor Kulübü Türkiye’nin seçkin kulüplerini ilçeye getirmiş, şenlik düzenliyor, Gölcük Belediye Başkan yardımcısına anons yaptırma ricasına gelmiş misafirini dinlemek zor geliyor. Olacak iş değil bu. Başkan Mehmet Ellibeş’in durumdan haberdar olduğunu sanmıyorum. Olsa, gereğini yapardı. Ancak duyacak, öğrenecek ve eminim ki yardımcısına çok kızacak. Buradan Gölcük Karadenizspor Kulübü’nü, organizasyonda emeği olan herkesi içtenlikle kutluyorum. İlçesindeki bu güzelliği umursamayan Başkan Yardımcısını da kınıyorum.