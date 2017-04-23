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Royal City'de satışlar başladı

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Royal City'de satışlar başladı
Akkurt Grup tarafından Yahya Kaptan Mahallesi'nde 80 dönüm alan üzerine yapılacak olan Royal City Konutları, şehrin göbeğinde, orman içinde olması ve sosyal donatılarıyla İzmitlilerin ilgisini çekiyor.

80 DÖNÜME YAPILACAK
Yurtiçinde ve yurtdışında önemli yatırımları bulunan Akkurt Grup, İzmit'teki ultra lüks bir konut projesine başladı. Bu zamana kadar ilimizde de önemli yatırımları olan Akkurt Grup'un ilimizdeki ilk yap-sat projesi olan Royal City Konutları, Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Doğa Koleji'nin hemen yanında Sabancı Grubu'na ait 80 dönüm üzerine yapılmaya başlandı. Konutlar, 23 bin metrekarelik alan içinde inşa edilecek, kalan yerler ise yeşillik alan olarak kalacak.
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SOSYAL DONATILAR
8 blokta 130 konuttan oluşan sitede; SPA, Türk hamamı, fitness ve çeşitli spor alanları yer alacak. 80 dönümlük özel ormanı içinde de yürüyüş parkurları, hobi bahçeleri ve çocuk oyun alanları da olacak. 'Akıllı Ev' sistemiyle donatılan konutlarda kapalı otopark ve her dairenin minimum 4 metrekare kapalı kileri de olacak. Otoparktan dairelere asansörle ulaşım sağlamak mümkün hale gelecek. Sitede merkezi ısıtma sistemi ve merkezi sıcak su, dairelerde 'pay ölçer' olacak.

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2018'DE BİTECEK
2+1, 3+1, 4+1, 4+2 ve 6+2 konut seçeneklerinin olacağı Royal City Konutları'nda proje tanıtımı da cumartesi günü başladı. Yönetim kurulu başkanı Kemalettin Akkurt da tanıtımlarda yer alarak, konut projesi hakkında bilgi verdi. 28 Şubat'ta inşaat çalışmaları başlayan projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Öte yandan hafta sonu tanıtım programını yapan Royal City Konutları'nda daha ilk günden konut satışlarını yapmaya da başladı.

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