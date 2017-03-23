Rumeli- Balkan buluşmasına İzmit'ten çıkartma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca düzenlenen "Rumeli-Balkan Buluşması"nda Balkan Federasyonu üyelerini kabul etti.

Ankara'daki Beştepe Millet Camii Kongre ve Kültür Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen Rumeli- Balkan Buluşması'na Lütfi Bodur başkanlığında Batı Trakya Türkleri İzmit Şubesi, yönetimi ve 120’ye yakın kişi katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelenlerin Türkiye'nin göçmeni değil, asli evladı olduğunu söyledi.

İLK KONSER



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk konserin bugün verildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz şehitlerimiz nedeniyle burada daha önce konser vermedik. Bugün ya Allah Bismillah dedik ve ilk konserimizi verdik" dedi. İzlediği bir televizyon programında konuşulanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Diyor ki 'ne üretiyorsun onu anlat' diyor. Dikkat et biz şu an Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle ilgili seçime gidiyoruz. Sen 15 senede bu ülkede neler üretildiğini kavrayamadıysan sana yazıklar olsun" dedi. Yeni sistemin şifresinin 'istikrar' olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sistemde başarılı olamayanların ayakta kalamayacağını bu nedenle bu sisteme karşı çıkıldığını söyledi.