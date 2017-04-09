Rumeli-Balkan göçmenleri kahvaltıda buluştu

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 16 Nisan da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oylanacağı referandumu öncesi İzmit’te yaşayan Rumeli ve Balkan göçmeni hemşerilerimizle buluştu.

Doğan’ın ev sahipliği yaptığı İbrahim Elgin’in organizasyonunu üstlendiği Antikkapı’daki kahvaltı programına yaklaşık 300 davetli katıldı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Akman, Balkan Türkleri Derneği Genel Başkanı Dr.Bayram Çolakoğlu, Batı Trakya Türkleri Derneği Şube Başkanı Lütfü Bodur, Makedonya Türkleri Dernek Başkanı Fuat Biçici, Rumeli Türkleri Dernek Başkanı Recep Altıntip, Istrancalılar Dernek Başkanı Kamil Terzi, Yalakdereliler Dernek Başkanı Mustafa Kırbaş, Trakya İlleri Derneği Kadın Kolları Başkanı Naime Ceyhan ile yöneticiler ve Rumeli-Balkan Derneklerinin üyeleri aileleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

SOYDAŞLARA SAHİP ÇIKMAK, VATAN GÖREVİ

Rumeli-Balkan Derneklerinin güzel insanlarının soydaşlara sahip çıkarak, vatan görevi yaptıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Doğan, Rumeli-Balkan dernekleri ile hem İzmit’te hem de yurtdışında, birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi. Milletin kuruşunu ziyan etmeden İzmit’te güzel projeler yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek aldıklarını söyleyen Doğan, genel siyasetle ilgili konuşma yaptı. Doğan: “15 yıl önce İMF’ye borcu olan Türkiye vardı. Doktorluk yaptığım dönemde tansiyon aleti bile almakta zorluk çekiyorduk, menenjit aşıları, kuvözler alınamazdı. Şimdi, helikopter ambulanslarımız var. Bunlar tesadüfen olmadı. İyi yönetilerek yapıldı.15 yıl öncesine göre daha iyi Türkiye, daha iyi bir İzmit var” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Doğan, AK Parti, CHP, MHP, SP ve diğer partililerin kardeş olduğunu, 16 Nisan’da siyaset ötesi bir tercih yapılması gerektiğini söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, da konuşmasında 16 Nisan’da oylanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili açıklamalar yaptı.