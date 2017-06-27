Rumeli Helva Şenliği 3 Temmuz’da başlıyor

Recep Altıntip’in başkanlığını yaptığı Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin bayramlaşma töreni, önceki başkanlar Süleyman Resul Pinga, Sultan Yıldız, Dernek Genel Sekreteri Yasemin Karaca, Kadın Kolları yöneticisi Munise Arslanoğlu, ve dernek üyelerinin de katılımıyla İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan dernek binasının bahçesinde gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Altıntip, geleneksel olarak yapılacak helva şenliği program akışı hakkında açıklamalarda bulundu.

BİN BEŞYÜZ KİŞİLİK HELVA

3 Temmuz’da helva şenliğine start vereceklerini söyleyen Dernek başkanı Recep Altıntip, “3 Temmuz Pazar günü Mehmet Ali Paşa Mahallesi Paşa Et Pazarının önünden saat 14.00’te start verilecek. Akşam dernek merkezinde davullar eşliğinde sohbet ve eğlence olacak. Salı ve Çarşamba günü davullar eşliğinde mahallelerde davetiye dağıtımı olacak. Perşembe ya da Cuma günü Bosna ve Makedonya’dan gelecek folklor ekipleri karşılanacak. Daha sonra saat 14.00’te Merkez Bankası önünden Sabri Yalım Parkı’na yürüyüş olacak. Ve yürüyüş sonunda yaklaşık bin beş yüz kişilik helva dağıtacağız” dedi.

ÜNLÜ YAZARLAR ARAMIZDA

8 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00’de Kartepe’de bulunan Seka Kampı’nda unutulmuş değerler festivali ile birlikte helva şenliği festivali yapacaklarını ifade eden Altıntip, “Burada içerisinde Rumeli ve Balkanlarla ilgili fotoğraf sergisi, yöresel kıyafetler sergisi, Bosna ve Makedonya’dan gelen folklor ekiplerinin gösterisi ayrıca Rumelili yazarlar için stant kurup imza ve söyleşi gerçekleştirecekler. 2 bin kişilik helva dağıtılacak. Ayrıca ‘Elveda Rumeli’ dizisinin yazarı Ramis Çınar, eski İzmit Milletvekili Kemal Vatan, Gülcan Erdem, Kocaeli Şairler Yazarlar Dernek Başkanı Alptekin Cevherli, Müge Uçar aramızda olacak.

SAAT 20.00’DE HELVA KAZANLARI AÇILACAK

Konuşmasının sonunda 9 Temmuz Pazar günü İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda saat 12.00’de helva kazanlarının kurulması ve helva yapımına başlanacağını belirten Altıntip, “Akşam saat 20.00’de protokol konuşmaları ve helva kazanlarının açılışı ile beraber yaklaşık 5 bin kişilik helva dağıtımını yapacağız. Plaket törenlerimiz olacak. Ardından Murat Balkan Konser verildikten sonra kapanış gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

Kerim YAVUZ