Rumeli Helva Şenliği başladı

Pazar gününe kadar devam edecek olan şenliğin davetiyeleri de, dernek yöneticileri tarafından yine geleneksel olarak Makedonya'nın Debre şehrinden gelen davul-zurna ekibi eşliğinde dağıtılıyor.
ÜÇ GÜN SICAK HELVA
Helva Şenliğinde 3 gün boyunca dev kazanlarda ağır ateşte pişirilen ünlü Rumeli un helvası sıcak sıcak dağıtılacak. 7 Temmuz Cuma günü saat 14.30’da Merkez Bankası önünden kortej eşliğinde Belsa Plaza’ya yürünecek ve burada halka helva dağıtılacak. 8 Temmuz Cumartesi günü Seka Kampı’nda gün boyu etkinlik ve helva dağıtımı var. 9 Temmuz Pazar günü Doğu Kışla Gençlik Parkında saat 20.00’deki kapanış gecesinde ise yine helva dağıtımı ve konser yer alıyor.
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