Rumeli Helva Şenliği başladı

Kocaeli Rumeli Türkleri Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Helva Şenliği başladı.

Pazar gününe kadar devam edecek olan şenliğin davetiyeleri de, dernek yöneticileri tarafından yine geleneksel olarak Makedonya'nın Debre şehrinden gelen davul-zurna ekibi eşliğinde dağıtılıyor.

ÜÇ GÜN SICAK HELVA

Helva Şenliğinde 3 gün boyunca dev kazanlarda ağır ateşte pişirilen ünlü Rumeli un helvası sıcak sıcak dağıtılacak. 7 Temmuz Cuma günü saat 14.30’da Merkez Bankası önünden kortej eşliğinde Belsa Plaza’ya yürünecek ve burada halka helva dağıtılacak. 8 Temmuz Cumartesi günü Seka Kampı’nda gün boyu etkinlik ve helva dağıtımı var. 9 Temmuz Pazar günü Doğu Kışla Gençlik Parkında saat 20.00’deki kapanış gecesinde ise yine helva dağıtımı ve konser yer alıyor.