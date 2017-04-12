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S Cafe’ye yeni işletmeci

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S Cafe’ye yeni işletmeci
Belde A.Ş., Sekapark 1.Etap Silo İbskelesi üzerinde bulunan S Cafe adlı yerin kiralama ihalesini yaptı.

İncinur Kaya’nın işletmeciliğini yaptığı kafenin ihalesine bu kez Ersin Yıldırım, tek katılımcı olarak talip oldu. 6 bin TL muhammen bedel üzerinden çıkılan ihalede Yıldırım, kirayı son olarak 6.300 TL. artı KDV’ye yükseltti ve 5 yıl süreyle burasının işletmesini aldı. Daha önce KDV hariç kira 4.900 TL’ydi. S Ca1fe adlı iskele üzerindeki işletme 1211 metrekare alana sahip. Ersin Yıldırım, bir yıl için 75.600 TL, 5 yılın toplamında da 378 bin TL artı KDV kira ödenecek.

 

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