Saadet, neden ‘Evet’  demeyeceğini anlattı

Saadet Partisi’nin Körfez’de düzenlenen İl Divan Toplantısı’nda, Anayasa değişikliği ele alındı, referandumda neden ‘Evet’ denilmeyeceği anlatıldı.

SP İl Divan Toplantısı Tütünçiftlik Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, SP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, İl Başkan Yardımcıları ve 12 ilçenin ilçe başkanları ile yönetimleri, gençlik kolları ve hanım kolları ile yönetimleri katıldılar.

“NEDEN İTİRAZ EDİYORUZ?”

Toplantının açılış konuşmasını yapan SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, “Bu millet sizlere heba edesiniz diye oy vermedi.” diye iktidara yüklendi.

"Zor bir süreçten geçerken neden Başkanlık sistem için inat ediyorsunuz?” diye soran Ejderoğlu, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı her partilinin devlet büyüğü olmalıdır. 15 yıldır hangi sivil anayasayı getirdiniz de karşı olundu. 12 Eylül anayasasını değiştireceğiz diye çorba anayasa getirdiniz. 15 Temmuz’dan sonra 60 madde üzerinde anlaşmışken, araya sıkıştırdığınız anayasa değişikliğine itiraz ediyoruz. Getirmek istediğiniz sistem Dünya’da eşi olmayan garabet bir sistem olduğu için itiraz ediyoruz. Sorgulamadan boyun eğmeye, hoyrat fırsatçılığınıza itiraz ediyoruz. Meselemiz şahıs değil millet meselesidir.”



EVET DENMEMESİNİN GEREKÇELERİ

SP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de konuşmasında, anayasa değişikliği, Kıbrıs görüşmeleri ve Suriye konusunda görüşlerini aktardı.

partisinin, hiçbir öneriyi dikkate almadan hazırladığı Anayasa paketi mecliste oylandığını aktaran Bitmez, “Biz bu pakete Evet demiyoruz. Halen geç kalınmış değil, bugün savunulan paket Erbakan Hocamızın söylediği sistemle aynı değil. Öyle olsaydı biz de evet derdik. Yargının tarafsız olduğu, milletin iradesinin yansıdığı, hesap verilebilirliği temin eden anayasa değişikliğine evet deriz. Şu haliyle gelen pakete evet deme şansımız yok.” dedi.

“Buna evet dersek ilkelerimize, inancımıza aykırı davranmış oluruz” diyen Hasan Bitmez, şöyle devam etti:

“Bu pakette yargıyı belirleme, milleti kutuplaştırma, meclisi itibarsızlaştırma, milletin iradesine müdahale var. Kıbrıs bir oldu bittiye getirilerek Rumlara teslim edilmek isteniyor. Adadan Türk askerinin çekilmesi daha önce yaşanan katliamların yeniden yaşanmasına izin verecektir. Asker sayısının azaltılması da aynı anlama gelecektir. Muhalefetin bu konuda sessiz kalmasını anlamak mümkün değil, ölüm sessizliğine büründüler. Anayasa değişikliğine, Kıbrıs’a hayır diyoruz. Suriye’deki barış görüşme çabalarına ise evet diyoruz”

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak ilçelerden gelen raporların okunması ve yapılacak faaliyetler hakkındaki görüşmelerle devam etti.

Binali Aslan

