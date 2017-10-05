Saadet Partisi'ne yakalamalı haciz

Haciz konulan gayrimenkuller arasında genel merkez binası da var. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun makam aracına ise ‘yakalamalı haciz’ işlemi uygulandı.

Haciz davası, Fatih Erbakan ve Mehmet Altınöz’ün yüzde 80 hissedarı olduğu ETAŞ şirketinin, mülkiyeti kendisine ait olan Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi’ne, kira borcu nedeniyle tahliye davası açmasıyla başladı.

SP yönetimi bu karara itiraz ederken ETAŞ da 14 Eylül’de Genel Merkez binası da dahil gayrimenkulleri, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun makam otomobilinin de aralarında olduğu araçları ile banka hesaplarına haciz koydurarak icra takibi başlattı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Ankara 5. İcra Dairesi, 19 Eylül’de, Karamollaoğlu’nun kullandığı Mercedes marka makam aracı için icra memurlarınca bulunduğu ilk yerde el konulmasını öngören ‘yakalamalı haciz’ kararı aldı.