Saadetli dostlarla muhabbet

Ben bu mesleğe başladığımda, ilimizdeki en güçlü, en önemli siyasi partilerin başında Milli Görüş partileri geliyordu. İl Başkanı Osman Pepe ile dostluğumuz vardı. Milli Görüş Lideri rahmetli Erbakan’ı sempatik bulurdum. Ayrıca, bence Erbakan Hoca, ulusalcı, milliyetçi, hoşgörülü bir liderdi. Dahası, bazı yönleriyle, aslında sosyal demokrat olarak da nitelendirilebilirdi. Severdim Erbakan’ı da. 28 Şubat darbesinin haksızlık olduğunu düşünürüm.

Bütün bu nedenlerle, Milli Görüş’ün ilimizdeki temsilcileri ile aram hep iyi olmuştur. Farklı yaşam şeklimiz vardır, siyaseten farklı düşünürüz. Ama ben onları sever, sayarım; onların da beni sevdiklerine inanırım. Günümüzde siyaset çok zor. Adalete tek odaklı hale geldi. Yakın geçmişte HAS Parti’nin, Numan Kurtulmuş’un mevcut iktidara, Erdoğan’a yönelik söylemleri çok daha sertti. Ama Erdoğan bir parmak şıklattı, Kurtulmuş dahil, bütün HAS Partili’ler, AK Parti’ye katıldı. Milli Görüş içindeki herkesin böyle bir şansı vardı. Ama onlar, tam tersine kendi inançlarında direniyor, büyük zorluk içinde siyaseti sürdürüyorlar. Bu da takdire şayan değil mi?

1969 DOĞUMLU, GEBZE’NİN YERLİSİ

Geçen hafta, ilimizde Milli Görüş partilerinin bana göre en saygın isimlerinden Ahmet Kul ziyarete gelmişti. Kul’la sohbet ederken, “Yeni il başkanınızla tanışma fırsatım olmadı.” diye hafiften sitem etmiştim. Kul, ilk fırsatta bu sitemimi Saadet Partisi İl Başkanı Nurittin Çelik’e iletmiş.

Saadet Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Sinan Ejderoğlu’nun yerine il başkanlığına atanan Nurettin Çelik, önceki gün ziyaretime geldi. Yanında il başkan yardımcıları Av.Zafer Mutlu, Av.,Alaattin Çakmak, partinin önemli isimlerinden Karamürselli eğitimci Ahmet Özen de vardı. Uzun uzun sohbet ettik. İlginç notlar çıktı.

Saadet Partisi’nin yeni il başkanı Nurettin Çelik’i en azından İzmit kamuoyu pek tanımıyor. Elbette parti içinde tanınıyor. Ama parti dışındaki çevreler için sürpriz bir isim. Çelik, “İl başkanlığına atanmak benim için de sürpriz oldu. Şimdi ilk hedefim, ekim ayında kongreyi yapmak. Seçilmiş il başkanı olmak.” dedi.

Çelik, 1969 Gebze doğumlu. Gebzeli olduğunu söyleyince, “Aslen nerelisiniz?” diye sordum. “Gebze’nin yerlisiyim. Köylerindenim. Manavım” dedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rehberlik bölümünü bitirmiş. 5 yıl devlet memurluğu yapmış. “Gözümü Milli Görüş’te açtım. Çocukluk ve gençlik yıllarımda MGV’nin aktif üyesiydim.” diye anlattı. Kasım-2015 genel seçimlerinde Saadet Partisi’nin Kocaeli 1’inci sıra adayıymış. 4 çocuk babası. Gebze’de oturan Çelik, “Müteahhitim. Yap sat işleri yapıyor, çorbayı kaynatıyorum.” diye kendini tanımladı. “İzmit’e taşınmayacak mısınız?” diye sordum. “Her gün bütün ilçeleri dolaşıyorum. Gebze’de oturuyor olmamım bana bir engeli yok. Ama evimi İzmit’e taşımayı da ileride düşünebilirim.” diye yanıtladı.

ASLINDA 8 İL BAŞKANI TOPLANMALI

Saadet Partisi İl Başkanı Çelik, önce Türkiye’nin, siyasetin genel durumu hakkında görüşlerini açıkladı:

“Mevcut iktidar 15 yıldan beri iş başında. Başlangıçta biz de destek verdik. Umutluyduk. Ama bugün gelinen noktada hiçbir şeyin iyi olmadığını görüyoruz. Artık bu iktidar kadrolarının ülkeye faydalı olma şansı kalmadı. Bu durumda bize de Saadet Partisi olarak büyük görevler düştüğünü biliyoruz. Türkiye, korkuları ile yüzleşmek zorunda. Milli Görüş partileri içinde zararlı ot yetişmemiştir. FETÖ’ye en uzak parti, hep rahmetli Erbakan hoca’nın Milli Görüş partileri olmuştur. FETÖ’nün siyasi kanadını temizleyemediler.”

Saadet Partisi İl Başkanı Türkiye’de herkesi kucaklamak gerektiğini belirterek şu radikal söylemini de dile getirdi:

“Ben il başkanı oldum. 7 siyasi partinin il başkanları ayda bir kez toplanıyor. Son toplantılara ben de katılıyorum. Ama neden 7 il başkanı. Meclis’te de varlığı bulunan bir siyasi parti daha var. Neden o siyasi partinin il başkanını da aramıza almıyoruz. Ben AK Parti’yi, AK Partiliyi severim. Kinim yok. Aynı şekilde CHP’yi, CHP’lileri, diğer siyasi partilerde çalışanları da severim. Hepimiz böyle olmalıyız.”

Çelik, Kılıçdaroğlu’nun son Adalet Yürüyüşü’nün Türkiye’de ezber bozduğunu, bu açıdan önemli olduğunu da söyledi.

“İBRAHİM BEY YORULDU”

Saadet Partisi İl Bakanı Nurettin Çelik ile yerel siyaseti de konuştuk. İlk hedefi, Mart-2019’daki yerel seçimler. Milli Görüş tabanının artık gerçekleri görmeye başladığını, AK Parti tabanından pek çok kişinin de kendilerine yaklaştığını söyledi. Çelik şöyle konuştu:

“ Bu kentin kaynakları iyi değerlendirilemedi. Yapılan yanlışları, kentin ihtiyaçlarını, önceliklerini halka çok iyi anlatacağız. Bizce İbrahim Bey (Karaosmanoğlu) yorulmuştur. Artık köşesine çekilmesi, emekli olması gerekiyor. Biz de kendisine bu konuda yardımcı olacağız.”

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, akıllı, dinamik, ne söylediğini bilen bir adam. Sohbetinden büyük keyif aldım. Tanıştığıma çok memnun oldum. Umarım, bundan sonra da gerekli sıklıkta görüşeceğiz.

Bir İzmit beyefendisini daha kaybettik

Benim sürekli okurlarım artık genellikle orta yaş ve üstü İzmit sevdalıları. Üstelik özellikle yaşlı okurlarımla aramda çok önemli bir bağ var. Canları sıkınca, kafalarına bir şey takıldığında beni ararlar. Dertleşiriz. Hala onlardan çok şeyler öğrenirim.

Av.Osman Nuri Tür bu tür okurlarımdandı. İstanbul’a yerleşmişti. Ama haftada ortalama iki kez beni arardı. Uzun uzun telefonda konuşurduk. Osman Nuri Tür, belediye meclisi üyeliği yaptı. İzmit’teki en saygın avukatlardan biri olarak tanındı. Bence gerçek bir İzmit beyefendisiydi. ÖZGÜR KOCAELİ gazetesinde yıllarca haftalık yazılar yazdı. Osman Amca’nın çok uzun yıllar önce bu gazetede çıkan yazılarında, Türkiye’nin bugünkü siyasi tablosunu görebilmek mümkündür.

Yaşlanmıştı. İzmit burnunda tütüyor, ama sık sık İzmit’e gelemiyordu. Birkaç yıl önce son kez yüz yüze görüşmüştük. İzmit’e gelince, gazeteye uğramıştı. Kucaklaşmıştık. İki hafta kadar önce evinde ayağı kayıp düşmüş. Kalça kemiği kırılmış. Ameliyat sonrası toparlanamamış. Yoğun bakımda yatarken eşi hanımefendiye “İsmet’e haber ver. Durumumu bilsin.” demiş. Beni eşi aramıştı. Osman Amca’nın durumunu anlatmıştı. Çok üzüldüm. Önceki gün akşam saatlerinde de vefat haberi geldi.

İzmit konusunda çok duyarlı, benim en sadık okurlarımdan, ağabeylerimden biri daha sonsuzluğa uğurlandı. Tek tek azalıyor İzmitliler. Tek tek dökülüyor ulu çınarın yaprakları. Osman Ağabey’i, nasihatlerini, değerlendirmelerini çok özleyeceğim. O’na Rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.