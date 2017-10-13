Saadet’te Genel Başkan hazırlığı

ATATÜRK SPOR SALONUNDA

Saadet Partisi’nin il kongresi İzmit Atatürk Spor salonunda gerçekleşecek. Yeniden aday olması beklenen İl Başkanı Nurettin Çelik, “Kongremizin başlama saati olarak 13.41’i belirledik. Kongre saatini, Kocaeli’nin plaka kodundan esinlenerek ayarladık” dedi.

SEÇİM STARTI

22 Ekim Pazar günü yapılacak 6'ncı olağan il kongresi, Saadet Partisi için aynı zamanda 2019’daki seçimler için başlangıç işareti olacak. Kongrede 25 kişilik il yönetimi, 5 kişilik disiplin kurulu, 26 büyük kongre delegesi seçilecek. Genel Başkan Mollaoğlu’nun Kocaeli kongresinde parti tabanına çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor. İl Başkanı Nurettin çelik, “Teşkilatımız daha güçlü hale gelecek. Bizim partimizde kadın ve gençlik kolları ayrı ayrı yapılanıyor. İl yönetiminde kadın ve genç bulunmayacak” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN