Saatler kaldı! İşte tüm detaylar

Türkiye ve ilimiz yarın yapılacak Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylamasına hazırlanıyor.

YSK’nın aldığı karar uyarınca, seçim torbaları bina görevlilerine pazar günü saat 05.00’de teslim edilecek, oy kullanma da saat 08.00’de başlayacak.

OY KULLANMA: 08.00-17.00 ARASI

Pazar günü ilimizde oy kullanma işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Kocaeli genelinde 1 milyon 297 kayıtlı seçmen var. Yarın il genelinde 3.494 sandık kurulacak.

Yarın ilimizde 2.231 emniyet görevlisi, 24 saat kesintisiz hizmet vererek güvenliği sağlayacak. Emniyet güçleri sandıkların güvenliğini sağlayacak, oy kullanma ve sayım tamamlandıktan sonra torbaların güvenlik içinde Seçim Kurulları’na intikaline nezaret edecek.

SIKINTI YARATIR MI?

Bina sorumlularının seçim torbalarını almak için çok erken kalkıp, ilçe seçim kurullarına ulaşması gerekiyor. Gelirken ve torbaları alıp, görev yapacakları binalara giderken ulaşımda bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması da gerekiyor.

İZMİT’TE 74 BİNA

1.İlçe’de 32 bina görevlisi 273 sandık başkanı, 2.İlçe’de 42 bina sorumlusu ve 416 sandık başkanı görev yapacak. İzmit’te toplam 696 sandık bulunuyor. İzmit 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nurettin Temur, “Seçim günü halkın gerçek iradesini sandığa yansımasında aracıyız” dedi, sandık başkanlarına dikkat etmeleri gereken konuları aktardı.

ELEKTRİK ÖNLEMLERİ

Pazar günü hava karardıktan sonra oy tasnif ve sayım işlemleri devam ederken elektrik kesintilerinin yaşanmaması için de ek önlemler alındı. Yarın oy kullanma süresi içinde alkollü içki satış ve servisi yapılmayacak. Ruhsatlı dahi olsa, güvenlik güçleri dışında kimse silah taşıyamayacak. İl Seçim Harekât Merkezi Başkanlığı’nı Vali Yardımcısı Dursun Balaban üstlendi. Yarın oy kullanmak isteyen engelliler ve yatalak hastalar (444 38 33) numaralı telefonu arayarak yardım ve destek isteyebilecekler.

Yatalak hastaya oy kullanma imkânı

Sağlık Bakanlığı 16 Nisan Pazar günü, rahatsızlıkları nedeniyle evlerinde yatan ve sokağa çıkma imkânları kısıtlı olan hastalar için oy kullanma imkânı sağlanacağını duyurdu.

(444 38 33)’Ü ARAYIN

Evde bakım hizmeti alan veya hastanede yatan yatalak hastalar, (444 38 33) numaralı telefondan Sağlık Bakanlığı birimlerine ulaşıp, talep ederlerse, 16 Nisan Pazar günü özel bir ekip tarafından alınıp, sandığa götürülecek, oy kullandıktan sonra yeniden evlerine dönmeleri sağlanacak.

16 Nisan'da nerede oy kullanacağız?

Sandık sorgulama işlemiyle hangi okulda oy vereceğini görebilecek olan seçmenler, bu bilgilere e-devlet ve YSK seçmen sorgulama sistemi üzerinden erişebilecek. Seçmenler, oy kullanacağı yerleri 'https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/' adresinden öğrenebilecek.

NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

KİM NEREDE OY KULLANACAK?

Yasak başlıyor! Saat 18.00'dan itibaren...

İşte geçerli ve geçersiz sayılacak oylar

Halk oylamasında hava nasıl olacak?