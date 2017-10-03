Sabah Gültepe’de kahvaltı ve fisness, akşam Vinsan’da idman

GÜLTEPE PLATFORMU AĞIRLAYACAK

Pazar akşamki maçın ardından, ara vermeden ertesi sabah antrenman yapan Kocaelispor’da teknik ekip bugün için takıma izin verdi. Tarsus İ.Y maçıyla ilgili hazırlıklara bugün devam edilecek. Sabah 08.45’te yönetim ve futbolcular Gültepe Platformu’nun kahvaltısına katılacak. Ardından saat 10.00’da Outlet Center’daki Life Ex Press Fitness Salonu’ndaki günün ilk çalışması gerçekleşecek. Akşam idmanı saat 17.00’de Vinsan Tesisleri’nde olacak.

AKŞAM İDMANINDA ZİYARETÇİLER VAR

Akşam antrenmanını yeni kurulan ve bu sezon Balıkesir 2.Amatör Küme’de mücadele edecek olan Balıkesir İvrindi Kocaeli Köyü, Kocaeli Gençlik Spor Kulübü yönetimi ziyaret edip, başarı dileğinde bulunacak. Perşembe günkü antrenman saat 17.00’de Vinsan Tesisleri’nde olacak. Yeşil-Siyahlılar cuma gününü de yine tek idmanla geçirdikten sonra cumartesi Tarsus’a gidecek. Maç pazar akşamı Tarsus İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 19.007da başlayacak.