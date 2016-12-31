Sabah istasyon, öğleden sonra çift kale vardı

Ligin ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Kocaelispor, maçların dışında kalan günde çift antrenman yapıyor. Önceki günde sabah istasyon çalışan Yeşil-Siyahlı ekip, öğleden sonra ise çift kale yaptı.

ŞENOL DÜZ KOŞU YAPTI MEHMET ÇİFT KALE KATILMADI

Kocaelispor, ligin ikinci yarısı öncesi verilen arayı Antalya’da kamp yaparak sürdürüyor. Yeşil-Siyahlı ekip, önceki günde sabah istasyon çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmaya Şenol dışında tüm oyuncular katıldı. Öğleden sonra ise otelin sahasında çift kale yapıldı. Çift kalede hafif sakalığı bulunan Mehmet Avcı yoktu.

PAZARTESİ RAKİP BOZÜYÜK VİTRASPOR

Kocaelispor, bu akşam kampa ikinci hazırlık maçını Trabzon Düzyurtspor ile oynayacaktı. Yeşil-Siyahlı ekip, yarında BAL takımlarından Bozüyük Vitraspor ile karşılaşacak. Teknik ekibin bu maçta daha çok genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

