1- Uyandığınızda 15 dakika ekrana bakmayınUyanır uyanmaz e-maillerinizi kontrol etmek, sosyal medyada gündemi yakalamak veya hemen televizyonu açmak.. Hiçbir ekrana bakmayın. Uyandığınızda sadece 15 sadece kendinize ayırın.2- Yataktan doğru şekilde kalkınYataktan istediğiniz şekilde kalkabilirsiniz fakat kalkış pozisyonunuzun doğru olduğundan emin olun. Yataktan doğru şekilde kalkmanın tek yolu var; önce sağınıza doğru dönün, bu kalbe giden kan basıncını azaltacaktır. Ardından oturur pozisyona geçin ve yavaşça ayağa kalkın.

Uyanır uyanmaz telefonuna bakan, telefonuna bakarken mutfağa gidip kahve veya çay hazırlayan insanlardan mısınız? Bu rutinlerinizi değiştirmek sizin elinizde. İşte güne daha mutlu başlayıp, tamamını daha verimli geçirmenize yardım edecek 6 şey!