Sabah YGS var, lütfen sessizlik

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS 2017) bugün yapılıyor.

Türkiye genelinde 2 milyon 250 bin, Kocaeli’de ise 49 bin 611 aday bu önemli sınav için ter dökecek. Saat 10.00’da başlayacak sınav 160 dakika sürecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak kurala göre, adaylar saat 09.45’ten sonra sınav salonuna alınmayacak. Yetkililer, tüm adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır olmaları gerektiği hatırlattılar.

YGS’ye İzmit, Derince, Başiskele, Kartepe’de 74 binada 19 bin 721 öğrenci, Gebze’de 18 bin 794 öğrenci, Gölcük’te 4 bin 545 öğrenci, Körfez’de 13 binada 4 bin 846 öğrenci, Karamürsel’de 9 binada 1705 öğrenci girecek.

KOMİSYON YAKIN TAKİPTE

YGS ile ilgili bugün çok sayıda önlem alındı, düzenleme gerçekleştirildi.

ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nı KOÜ Rektörü Prof.Dr.Saadettin Hülagü yaparken, komisyon üyeliklerinde Vali Yardımcısı Dursun Balaban, ÖSYM KOÜ Sınav Koordinatörü Halis Aygün, Koordinasyon Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Murat Filiz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’nden Mevlüt Ağra yer alıyor.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Bugün sınava girecek öğrenciler, sınav belgelerini göstererek sabah saat 07.00 ile 16.00 arasında Büyükşehir’in toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak. Adaylar, sınav salonuna 2017-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.

SADECE SU

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek. YGS'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. YGS'de öğrencilere Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak.

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde, sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa süre için bile olsa tuvalete gitmek dahil sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecek.

SONUÇLAR İNTERNETTEN DUYURULACAK

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, YGS sonuçlarını 28 Mart 2017'de, TC. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden öğrenebilecek.