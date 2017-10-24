Sabahat Sepken vefat etti
İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18’de oturan Türk- Metal Sendikası eski Başkanı, Çelik Halat fabrikası emeklisi merhum Erdoğan Sepken’in eşi Sabahat Sepken (72) beyin tümörü nedeniyle vefat etti.
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2 çocuk annesi olan Sabahat Sepken’in cenazesi Eren Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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