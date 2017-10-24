Kocaeli15 °C

  1. HABERLER

  2. VEFAT

  3. Sabahat Sepken vefat etti
Sabahat Sepken vefat etti

Sabahat Sepken vefat etti

İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18’de oturan Türk- Metal Sendikası eski Başkanı, Çelik Halat fabrikası emeklisi merhum Erdoğan Sepken’in eşi Sabahat Sepken (72) beyin tümörü nedeniyle vefat etti.

A+A-

2 çocuk annesi olan Sabahat Sepken’in cenazesi Eren Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.