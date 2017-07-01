Sabahattin Hoca emekliye ayrıldı 

Son 10 yılı İzmit’te olmak üzere, Diyanet İşleri kadrosundaki müezzinlik görevinde 30 yılı dolduran değerli din adamı Sabahattin Tomrukçu, emekli oldu.

SON CUMA HUTBESİ

17 yıl Antalya’da, 3 yıl Kandıra’nın Böcekler Köyü’nde görev yapan, son 10 yıldan beri de İzmit M.Alipaşa Merkez Camii’nde müezzinlik görevini sürdüren Sabahattin Tumrukçu (52), önceki gün son kez Cuma hutbesi okudu, son kez cemaate namaz kıldırdı. M.Alipaşa Merkez Camii’ndeki cemaatten helallik isteyen Sabahattin Tomrukçu, 17 Temmuz’a kadar senelik iznini kullanacak, daha sonra emekli olacak. Tomrukçu, emeklilik döneminde hac-umre turları düzenleyen Fuad Turizm’de din görevlisi olarak görev alacak.

