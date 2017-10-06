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Sabit Ziyaettin Bursalıoğlu vefat etti

Sabit Ziyaettin Bursalıoğlu vefat etti

Ankara’da ikamet eden ve Kocaeli Üniversitesi ile Ankara Üniversitesinde görev yapan Sabit Ziyaettin Bursalıoğlu(92) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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Bekar olan Sabit Ziyaettin Bursalıoğlu’nun cenazesi ikindi namazında Fevziye Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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