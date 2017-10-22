Sabredeceğiz; sonuna kadar sahip çıkacağız

Cumartesi akşamı bu sefer olacak inşallah umudu ve inancıyla İsmetpaşa Stadı’nın yolunu tuttuk. Basın tribününe girdiğimde maçın başlamasına 40 dakika falan vardı. Kapıda meslektaşlarımızı bir sürpriz bekliyordu. Kavurt kardeşlerin sahibi olduğu Konak Ocakbaşı, herkese ekmek arası köfte ve ayran ikramı yaptı. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tribünlere baktığımda 500 kişi bile yoktu. Açıkçası şaşırdım ve endişeye kapıldım. Neyse ki, maç başlayana kadar maraton ile deniz tarafındaki kale arkasının köşesi yükünü aldı. Numaralı tribünlerde de hatırı sayılır kalabalık vardı. Osmaniye maçına göre sayı düşüktü. Maratonun orta bölümünde 1000 kişi, kale arkasının köşesinde biraz daha fazla, numaralı tribün derken 4 bin dolayındaydı taraftar sayısı.

TARAFTAR SUSMADI, KÜFÜR OLMADI

Cumartesi gece aslında taraftarımız için uygun zamandı ama belli ki üst üste alınan beraberlikler taraftarı biraz küstürmüştü. Gerek Enver Güler yönetimindeki maraton, gerekle Haluk Bozo ve Mustafa Güler yönetimindeki kale arkadaki tribünler neredeyse hiç susmadı. Ne yazık ki bir önceki maç gibi yine ayrı telden çaldılar. Sanki birbirlerine nazire yapar gibiydiler. Sadece bir kere karşılıklı “Körfez gol gol” sloganları attılar o kadar. Önceki haftalarda maratondaki kalabalık ve coşku biraz daha fazlaydı, bu kez kale arka öne çıktı diyebilirim. Hiç küfür olmadı. Bunun için de taraftara teşekkür edelim, hep böyle olmalarını dileyelim.

İLK YARIM SAAT ORTALIKTA YOKTUK

Gelelim sahaya. Hafta içi antrenmanlardan teknik direktör Fatih Kavlak’ın santraforda İshak yerine Burak Özbakır’ı denediğine dair bilgiler almıştık. Bu yüzden 11’de Özbakır’ı, yedeklerde İshak’ı görünce şaşırmadık. Bunun dışında kadro aynıydı. Sadece ilk 15 dakikadan sonra Burak Süleyman ile Gökdeniz’in kanat değiştirdi. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Bunda rakibin bizi önde karşılayıp boş alan bırakmaması etkendi. Düşünün ki, yarım saat tek bir tehlikeli atağımız olmadı. Onlar 19 ve 27’de deneyimli isimleri Muratcan ile etkili geldiler. İlkinde uçarak kafa vuruşunda Murat Başak topu kornere çeldi, ikincisinde yakın mesafedeki röveşata kalecimizde kaldı.

6 DAKİKA ARAYLA İKİ GOL GİRİŞİMİ

İlk gol girişimimiz 32’nci dakikada oldu. Burak Süleyman şık hareketlerle ceza alanının köşesine indi, kafasını kaldırıp pas çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Hamza müsait durumdaydı ama nedense vurmayıp arkadaki Gökdeniz’i gördü. Gökdeniz’in açısı dardı, yine de iyi vurdu top direğin hemen yanından dışarı gitti. 3 dakika sonra bu kez onlar ciddi bir fırsat yakaladı. Uzun topta Ömer kalecimizle karşı karşıya kaldı, neyse ki iyi vuramadı. 38’de Mert öne çıktı, Hamza ile verkaça girdiğinde ceza alanı çizgisi üzerinde plase bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci son andan müdahale etti, dönen topu Burak Özbakır gol yapamadı. 41’de rakibin tehlikeli bir atağı oldu, Ömer vuramadı.

İKİNCİ YARI YÜKSEK TEMPO YAPTIK

İlk yarının genelinde tempomuz düşüktü, organize de olamadık. Bunda rakibin fazla koşması etkendi. Bu yarıda oyun rakibin istediği gibi geçti diyebiliriz. İkinci yarıda doğal olarak Payaslı futbolcular yorulunca, biz de vitesi yükselttik. 56 ve 59’da iki kanat atağından sonuç alamadık. 61’de Muratcan’ın çok sert şutunda Yusuf topu kontrol ederken güçlük çekti. Kenar yönetim ilk bir saat geçildikten sonra ilk hamleyi yaparak Gökdeniz-İshak değişikliğine gitti. Bu durumda Burak Özbakır sağ açığa geçti. 76’da Burak Süleyman, 81’de Hamza ile sağ ve soldan iyi ortalar kesildi ama ilginde Özbakır, ikincisinde İshak sonuç alamadı. 82’de rakibin 6 futbolcuyla çıktığı bir kontratak var, neyse ki gol olmadı.

BAŞKA HAKEM ÇOK RAHAT ÇALARDI

Kavlak, 84’te Özbakır’ı kenara alıp Mehmet’i sahaya sürdü. Mehmet biraz oyunu hareketlendirdi ama kalan süre çok kısaydı. Maçın kadar anı 88’nci dakikaydı. Burak Süleyman ceza alanı içinde yerde kaldı. Hepimiz penaltı diye ayağa kalktık, çok yakında olan hakem devam dedi. Büyük itirazlar, tepkiler oldu. MHK maça genç, istikbal gördüğü hakemi atamıştı. Belki de bu atamanın kurbanı olduk. Başka bir hakem olsa, muhtemelen pozisyona o kadar yakın olmayacak o dakikada ev sahibi ekibin lehine penaltıyı çok rahat cart diye çalacaktı. Tabi penaltıyı gol yapabilir miydik, o da başka bir soru işareti! Dakikalar 90’ı gösterirken kenar yönetim son hamleyi yaptı. Mert’in yerine Kemal girdi. Kemal stopere geçti, Ali Keten öne çıkartıldı. Değişiklik doğruydu da, çok geç kalınmıştı.

SİNAN’I, OĞUZHAN’I ÇOK ARIYORUZ

4 dakikalık uzatma bölümünde adeta can havliyle saldırdı. Maç bitti, gitti derken, son anlarda Kadir Öge’nin ortasına İshak aslında iyi bir kafa vuruşu yaptı, tribünde hepimiz” Gol” diye ayağa kalktık ama top yan direği sıyırıp dışarı çıktı. Az sonra da bitiş düdüğü geldi. Osmaniye maçına benzer senaryoda geçti maç. 2.5 pozisyonumuz var, rakibin de 1. İkinci yarıda çok istedik, tempo da yaptık ama kontrol altına aldığımız oyundan bir gol çıkaramadık. İshak ile olmuyor, Özbakır’ı deneyelim dedik, değişen bir şey göremedik. Elbette kötü değiliz, son saniye kadar gol için yükleniyoruz. Hani ruhsuz, isteksiz tek bir futbolcumuz bile yok. Ama bunlar yeterli değil. Kazanmak için gol gerekiyor. Ne yazık ki, bu konuda eksiğiz. Sinan’ı, Oğuzhan’ı çok arıyoruz. Biri bile olsa, bugün Play-Off hattındaydık.

Evet, sonuçlar iyi değil; yukarılarla fark açılıyor. Ancak takımın mücadelesinde, isteğinde hiçbir sorun yok. Hemen her maç rakibe oyunsal anlamda üstünlük sağlıyoruz. Bu durumda moral bozmayacağız; hele umutsuzluğa kapılmak, küsmek, kızmak hiç olmaz. Belli dokunuşlarla gol sorununu çözmeye çalışacak, geleceğe bakacağız. Bizim iyi bir takımımız var, tüm futbolcular ellerinden geleni yapıyorlar. Bundan sona hiçbir kuşkumuz, soru işaretimiz yok. Sabredeceğiz, sonuna kadar bu takıma sahip çıkacağız. Teknik direktörümüzün söylediği gibi elbet bu iyi oyunlar galibiyetle taçlanmaya başlayacak, her maç yüreğini sahaya koyan Murat Başak’ın altını çizdiği gibi bu hep böyle gitmeyecek.

Bekliyorduk