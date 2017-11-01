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Sabri Yalım Parkı'na binlerce yeni çiçek 

Sabri Yalım Parkı'na binlerce yeni çiçek 

İzmit Belediyesi, Belsa Plaza önündeki Sabri Yalım Parkı’na ve İzmit’teki diğer yeşil alanlara binlerce rengarenk çiçek ekti. 

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HERCAİ MENEKŞE 

Sabri Yalım Parkı’na 5000 adet hercai menekşe dikildiği açıklandı. Parkın görünümü çok güzel hale geldi. 
 

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