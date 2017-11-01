Sabri Yalım Parkı'na binlerce yeni çiçek
İzmit Belediyesi, Belsa Plaza önündeki Sabri Yalım Parkı’na ve İzmit’teki diğer yeşil alanlara binlerce rengarenk çiçek ekti.
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HERCAİ MENEKŞE
Sabri Yalım Parkı’na 5000 adet hercai menekşe dikildiği açıklandı. Parkın görünümü çok güzel hale geldi.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Sabri Yalım Parkı
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