Sabriye Güray vefat etti
Kartepe Maşukiye Mahallesi İçmeler Caddesi No:1’de oturan Çelik Halat fabrikasından emekli Cahit Güray’ın eşi Sabriye Güray (67) kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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5 çocuk annesi olan Sabriye Güray’ın cenazesi Değirmenbaşı Camii’nden alınarak Maşukiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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