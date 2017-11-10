Sabriye Özdemir vefat etti
İzmit Akçakoca Mahallesi Alaca Mescit Sokak No.21 adresinde ikamet eden Kara yollarından emekli merhum Mustafa Özdemir’in eşi Sabriye Özdemir (76) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
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5 çocuk annesi Sabriye Özdemir’in cenazesi öğle namazında Bağçeşme Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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