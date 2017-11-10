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Sabriye Özdemir vefat etti

Sabriye Özdemir vefat etti

İzmit Akçakoca Mahallesi Alaca Mescit Sokak No.21 adresinde ikamet eden Kara yollarından emekli merhum Mustafa Özdemir’in eşi Sabriye Özdemir (76) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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5 çocuk annesi Sabriye Özdemir’in cenazesi öğle namazında Bağçeşme Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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