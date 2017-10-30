“Sadece beni eleştirin, takımı veya hocayı değil”

Çorum Belediyespor maçındaki ilk iki golde bireysel hatası bulunan, Yeşil-Siyahlı formayla en kötü performansını ortaya koyan Ali Keten, sosyal medyadaki, “Kimse takımı eleştirmesin, eleştirilecek biri varsa Ali Keten. Takımı katletti” yorumu üzerine İnstagram hesabından paylaşımda bulundu.

Genç futbolcu, “Şimdi istediğiniz küfrü edebilir, en ağır şekilde eleştirebilirsiniz. Kesinlikle de haklısınız. Sadece bana ama takıma veya hocaya değil. Tek isteğim moral vermek amaçlı yazı ve yorum yapmayın, sonuna kadar eleştirin” dedi.

Ali Keten’in paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı. Kocaelisporlu taraftarların büyük bölümü Ali Keten’e destek verdi, “Takımda yüreğiyle oynayan isimlerden birisin. Her futbolcunun kötü olduğu günler vardır. Moralini bozma, yanındayız” yorumları yapıldı.

