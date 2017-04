Sadece Kendinle

Çoğu zaman bir şeyi elde ettiğimizde, bir yere gittiğimizde, bir şeyi başardığımızda daha mutlu olacağımızı sanırız. Bir şeylerin hayatımızda var olmasının bizi daha mutlu, daha huzurlu, daha neşeli yapacağını sanırız. Bir şeyden kaçmak İçin bir yere gitmek isteriz, oraya gittiğimizde kaçtığımız şeyden sonsuza dek uzakta olacağımızı sanırız. Yanılırız halbuki. Öyle bir yanılırız ki hem de.. Unuturuz çoğu zaman kendimizi de, ruhumuzu da, bizi rahatsız eden problemi de bizimle birlikte sırtladığımızı ve oradan oraya götürdüğümüzü de. Bir de bu belki sadece kendi içimizde büyüttüğümüz garip bir durumdur veya hiç iyileşmeyecek bir mesele veya gerçekten de o kadar önemli olmayan bir hadisedir. Veya bazen işimizi, ortamımızı yanımızdaki arkadaşımızı veya hatta sevgilimizi veya eşimizi değiştirdiğimiz zaman herşeyin şimdiden çok farklı olacağını düşünürüz. Dedim ya unutuyoruz işte. Kendimizleyiz halbuki, sadece kendimizle. Bizi takip eden ise sadece düşüncelerimiz, sadece kendi ürettiğimiz duygularımız, varsayımlarımız, kendi içimizdeki yargılar. Yormuyor mu tüm bunlar sizi? Kaçtıkça daha çok gelmiyor mu yanı başınıza? Her şeyi kontrol etmekten, her şeyin daha iyisini-kendinize göre- istemekten veya beklemekten hiç sıkılmadınız mı? Ya da böyle olduğu İçin kendinizden sıkılmadınız mı? Yapmayın… Bırakın ve durup bir düşünün. Aslında her şeyin başlangıcının kendi duygularımız, düşüncelerimiz, yargılarımız olduğunu hatırlayın. Kendi kendimizle olan meselemizi çözmeden aslında elimize ne geçerse geçsin bomboş bir hiçlik anlamına geleceğini bilin.

Bakın bir bilge ne demiş bu konu için

“Eski zamanlardan birinde, bilge bir kişi ile arkadaşı limanda dolaşıyorlarmış. Ahşap kadırgalardan birinin üzerinde, başını ellerinin arasına almış kara kara düşünen birini görmüşler. “Bak” demiş bilgenin arkadaşı, “Bu adam dünyanın en zengin adamlarından biridir. Yapmadığı şey, gezip görmediği yer kalmamıştır. Gene de böyle mutsuzdur”. Bilge de şu cevabı vermiş: “Her gittiği yere kendini de götürüyordur da ondan…”

Güzel Bir Hikaye

Halkı tarafından çok sevilen kral “huzuru en güzel resmedecek” sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışırlar birbirinden güzel resimler yaparlar. Sonunda eserleri saraya teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece ikisinden hoşlanır. Ama birinciyi seçmesi için karar vermesi gereklidir. Resimlerden birisinde sükunetli bir göl vardır. Göl bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslüyorlardı.

Resme kim baktı ise onun mükemmel bir huzur resmi olduğunu düşünüyordu.

Diğer resimde de dağlar vardı. Ama engebeli ve çıplak dağlar. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşanıyor ve şimşek çakıyordu. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale çağıldıyordu. Kısaca resim hiç de huzurlu gözükmüyordu. Fakat kral resme bakınca, şelalenin ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan mini minnacık bir çalılık gördü. Çalılığın üstünde ise anne bir kuşun örttüğü bir kuş yuvası görünüyordu. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını kuruyordu.

– Harika bir huzur ve sükun örneği.

Ödülü kim kazandı dersiniz. Tabi ki ikinci resim. Kralın açıklaması şöyle idi:

Huzur hiçbir gürültünün sıkıntının ya da zorluğun bulunmaması ve sıkıntının olmadığı yer demek değildir. Huzur bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükun bulabilmesidir.