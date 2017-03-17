SADECE YENDİK!

Oyuna temposuz başladık...

Gol nasılsa gelir düşüncesindeydik.

Ancak zaman geçtikçe hele gol gecikince panik başladı.

Üstüne üstlük bir oyuncu da eksildik.

Bu Sinan olunca iyice rahatsızlanmamız başladı.

Ne zaman golü bulduk, üstüne yatmak için ne yapılabilirse onu yaptık.

Kısaca üstüne yattık yani.

Maçın genel özeti bu..

Her zaman yazıp söylüyorum;

Kocaelispor direk golü bulmaya çalışmalı.

Bi şekilde 'nasılsa golü buluruz'a' yatınca , geciktiğinde büyük panik yaşıyoruz.

Çünkü, rakibe önde baskı kurmamız gerek.

Dönen toplar mutlaka kazanılmalı.

Oyunu enine boyuna kısaltmalıyız.

Sonuç olarak Kocaelispor iyi oynamaya çalışıyor.

Tamam, aslında dikine oynamadıkça hiç bir işe yaramıyor.

Oyun 'al gülüm ver gülüm'e' dönüşüyor.

O da golü geciktiriyor.

Çok daha kaliteli oyunculara sahibiz.

Formda golcülerimiz var.

Buna rağmen golü bulmakta neden zorlanıyoruz anlamıyorum.

Bunun sebebi, oyunu kontrol altına alamamamız mı acaba?

Ya da oyun disiplinine uymamak mı?

Sadece bunlar bile golün gecikmesine yeterli sebep olabilir.

Kim ne derse desin, golü erken bulmamız şart.

Yoksa bize rahat yüzü yok.

Çünkü taraftar geriliyor.

Kötü oynayıp kazanmak önemli tabii.

BİZ BUGÜN BUNU YAPTIK..