Şafak Çiloğlu vefat etti

Daha önce karaciğerinden ameliyat olan Şafak Çiloğlu’nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Önceki gün hayata gözlerini yuman Şafak Çiloğlu evli ve bir çocuk babasıydı. Şafak Çiloğlu’nun cenazesi bugün öğlen Yahyakaptan Camii’nden kaldırılacak.