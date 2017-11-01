Şafak Çiloğlu vefat etti
Uzun yıllar Özyapı Hazır Beton şirketine bağlı Özmaş’da genel müdürlük ve Arslanbey Özyapıspor’da yöneticilik, en son Derince limanında Rota Çimento’da üst düzey yöneticilik yapan İzmit’te çok geniş bir çevreye sahip Şafak Çiloğlu(52) vefat etti.
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Daha önce karaciğerinden ameliyat olan Şafak Çiloğlu’nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Önceki gün hayata gözlerini yuman Şafak Çiloğlu evli ve bir çocuk babasıydı. Şafak Çiloğlu’nun cenazesi bugün öğlen Yahyakaptan Camii’nden kaldırılacak.
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Etiketler : Şafak Çiloğlu, vefat
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