Safar: “2017’de kampanyalarımızla farkımızı ortaya koyacağız”

2006 yılındaki özelleştirme ile ilimizin elektrik dağıtım işini üstlenen Türk Akkök, Çek Cez Grup ortaklığındaki Sedaş, 11 yıl sonra ilk kez en üst yöneticisi ile Kocaeli basınının önüne çıktı.

Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, Pazarlama ve Kurumsal Enerji Müdürü Oya Seçkinler, Enerji İletişim Uzmanı Muhsine Küçük ev sahipliğinde Ramada Otel’de gerçekleşen basın toplantısında SEPAŞ’ın 2017 yılı hedefleri anlatıldı.

CEZ Grubun Avrupa’nın en büyük 10 enerji şirketinden biri olduğunu anlatan Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, şirketin 2016 yılında Kocaeli ekonomisine 25 milyon TL’lik katkı sağladığını söyledi. Safar, “Bu rakamın 11.9 milyon TL’si sanayiden, 12.9 milyon TL’si ticarethanelerden, 543 bin TL’si de meskenlerden elde edilmiştir” dedi. Safar, Sepaş Enerji olarak serbest tüketici hakkını kullananlara da katkılarının sürdüğünü belirtti , “2017’de sistemlerimizi tamamen yeniliyoruz. Önümüzdeki yıl abonelerimizi güzel yenilikler bekliyor” dedi.

Sepaş Genel Müdürü Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 45’ini sanayi kuruluşlarının tükettiğini belirterek bu oranın Kocaeli’de Türkiye ortalamasının hayli üzerinde oluşuna dikkat çekti.

Safar şu bilgileri verdi:

“-Kocaeli’de tüketilen enerjinin yüzde 73’ünü sanayi tüketiyor. İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Kocaeli, Türkiye’de elektriğin en çok tüketildiği 4’üncü il. Kocaeli tek başına Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 5’ini tüketiyor. Bizim müşteri portföyümüz içinde çok büyük sanayi kuruluşları var. Onların üretimine katkı sağladığımız için de mutluluk duyuyoruz. Halen Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe, Darıca, Kandıra ve Karamürsel’de

9 müşteri hizmetleri merkezi ve çağrı merkezimizle kesintisiz hizmet veriyoruz. Ben de kişisel olarak Kocaeli’de çalışıyor olmaktan çok memnunum.

Sepaş Genel Müdürü müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini, genç ve dinamik bir kadro ile hizmet verdiklerini vurguladı, “Müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşıyacak Tesla projemiz son hızıyla sürüyor. Müşterilerimize ulaştığımız kanalları her geçen gün çeşitlendiriyoruz. Yaklaşık bir yıldır sosyal medya kanalında oldukça aktifiz. Yıl içinde yapacağımız kampanyalarla müşterilerimize yeni faydalar sağlayacağız. 2017 yılındaki kampanyalarımızla sektörde fark yaracağımıza inanıyorum.”

Şennur YILDIZ