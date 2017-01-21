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Saffet Sancaklı: Bu olay çok ağır geldi, bir mucize bekliyoruz Allah'tan

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Saffet Sancaklı: Bu olay çok ağır geldi, bir mucize bekliyoruz Allah'tan
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı için dua istedi.

Sancaklı, "Bu olay çok ağır geldi bana. Allah kimseye vermesin. 6 günü geçtik, 7’nci güne girdik. Allah’ın dualarıyla bugüne kadar geldi, bir mucize bekliyoruz Allah’tan" dedi.

İstanbul’da intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı’nın yanında bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin 2’nci turunda 18’inci maddenin oylamasına katıldı. Eşinin intihar girişiminde bulunduğunu  geçtiğimiz hafta yapılan  anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmelerinde öğrenen Sancaklı’ya  Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, CHP ve HDP milletvekilleri Sancaklı’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Saffet Sancaklı, eşinin durumundan dolayı binlerce telefon aldığını, herkese teşekkür etmek için Meclis’e geldiğini belirterek, "Bu gece Meclis  tatile giriyor hepinize teşekkür etmek istedim. Bütün parti grupları hangi görüşe, hangi dile sahip olursa olsun binlerce telefon aldım. Büyük kısmına cevap veremedim. Hepiniz destek oldunuz. Hepinize teşekkür etmek istedim. Bu olay çok ağır geldi bana. Allah kimseye vermesin. 6 günü geçtik, 7’nci güne girdik. Allah’ın dualarıyla bugüne kadar geldi, bir mucize bekliyoruz Allah’tan. Dua ediyoruz hepinizin de dua etmesini bekliyorum. Sevdikleriniz de dua etsin. Olayı yaşadığımda ne gördüm; büyük Türk milleti feraseti de haysiyeti insanlığı şerefi de yerinde duruyor. Kan anonsu yapıldığında 20 binin üstünde insan yarım saat içinde hastaneye koşup kan vermek için hastaneye girdi. Hiçbiri hangi dinden, gruptan hangisine oy veriyorsun  diye sorulmadı.  5 dakika içinde kan stokları doldu. Bir mucize yarattı Allah. Olaydan 15 dakika sonra bütün doktorla oradaydı. Allah’a şükürler olsun şu anda yaşıyor" diye konuştu.

Saffet Sancaklı, kan vermek için hastaneye gelen bir vatandaşla arasında geçen konuşmayı şu şekilde aktardı:
"Kan vermek için gelen insanlar kan yeterli olunca geri döndüler. Hastanede tanımadığım birçok insan ağlıyor. ‘Aşağıda bir arkadaş  var. Durmadan ağlıyor seninle görüşmek istiyor’ dediler. Tanımıyorum kendisini. O da beni ilk kez görmüştür herhalde. Bekleme, yeterince kan var dedim. Biliyorum ama ben burada bekliyorum belki bir organa ihtiyaç vardır bütün organlarımı vermeye geldim dedi. Türk milleti böyle bir millet. Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız ülkede neden bu noktaya geldik, bir kez daha düşünelim. Ben teşekkür etmeye geldim hepinize. Tek tek arayıp teşekkür edemeyeceğim. Hülya Hanımın durumu stabil devam ediyor. Birkaç saat yaşayamaz denilen hasta  7’nci güne girdi. Ne ileri ne geri gidiyor. İnşallah gözünü açacak. Hiç bir parti ayrımı yapmadan teşekkür ediyorum. Bana destek oldunuz destek olmaya da devam ediyorsunuz."

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