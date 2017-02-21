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Saffet Sancaklı eşini kaybettikten sonra ilk kez Meclis'e gitti

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Saffet Sancaklı eşini kaybettikten sonra ilk kez Meclis'e gitti
MHP'li Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybetmesi sonrasında ilk kez MHP TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Sancaklı, taziyeleri kabul etti.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybetmesi sonrasında ilk kez MHP TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Sancaklı burada taziyeleri kabul etti.

ÖLÜM HABERİ SONRASI YIKILMIŞTI

MHP milletvekkili Saffet Sancaklı, TBMM'deki anayasa değişiklik paketi oylamaları sırasında eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişimi haberini alıp İstanbul'a gitmişti. Sancaklı, yoğun bakım servisine alınan eşinin 19 gün sonra 1 Şubat'ta hayatını kaybetmesiyle yıkılmıştı.

NOT BIRAKMIŞTI

Hülya Sancaklı'nın "Duygum, Mertim beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim" yazılı not bıraktığı sonra da silahını ateşlediği ortaya çıkmıştı.

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