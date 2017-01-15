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Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı kimdir

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Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı kimdir
Tabancayla kendisini vuran Hülya Sancaklı'nın gönüllü öğretmenlik yaptığı ve ailesiyle son fotoğrafını da genel seçimler sırasında oy verirken çektirdiği ortaya çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili ve eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla kendisini vurdu.

EŞİNİ MEDYADAN UZAK TUTUYORDU

Saffet Sancaklı'nın medyadan uzak tutuğu eşi Hülya Sancaklı ile ilgili gelen üzücü haberin ardından hemen herkes Hülya Sancaklı'nın kim olduğunu merak etti.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLİK YAPIYORMUŞ

2014 yerel seçimlerinde Kocaeli Belediyesi Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyan Saffet Sancaklı seçmenlerine yaptığı bir konuşmada eşinden bahsetmiş ve "Eşim Hülya Sancaklı gönüllü öğretmenlik yapmaktadır." demişti.

AİLESİYLE SON FOTOĞRAFINI OY VERİRKEN ÇEKTİRMİŞ

Hülya Sancaklı ile ilgili eşi Saffet Sancaklı'nın kayıtlara geçen son sözleri de bu açıklması oldu. Hülya sancaklı'nın ailesiyle birlikte görüldüğü son fotoğraf ise 2015 genel seçimlerinde ailesiyle oy verirken çekildi.

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