Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanıp ameliyata alınan Hülya Sancaklı'nın kurtarılamadığı öğrenildi.

KAFASINA SIKTI

Edinilen bilgi ve iddialara göre; MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı bu akşam üzeri tabancayla kafasına ateş edip, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Sancaklı İstanbul Beylikdüzü'ndeki Medicana Hastanesi'nde ameliyata alındı.

BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ

Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. MHP kaynakları, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti. Öte yandan Başbakan Binalı Yıldırım'ın Sancaklı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olan Hülya Sancaklı'nın ameliyatta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp, hayatını kaybettiği öğrenildi.

MHP Kocaeli eski Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.