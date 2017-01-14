Saffet Sancaklı'nın eşinden intihar girişimi

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurup intihara teşebbüs etti.

KAFASINA SIKTI Edinilen bilgi ve iddialara göre; MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı bu akşam üzeri Büyükçekmece Alkent 2000 Sitesi’nde tabancayla kafasına ateş edip, intihar girişiminde bulundu. Silah sesi üzerine Hülya Sancaklı’nın odasına koşan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Sancaklı İstanbul Beylikdüzü'ndeki Medicana Hastanesi'nde ameliyata alındı. BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. MHP kaynakları, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti. Öte yandan Başbakan Binalı Yıldırım'ın Sancaklı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. ACİL KAN ARANDI İntihar girişiminde bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı için ameliyat esnasında acil 0 RH Negatif (-) kan arandı. KURTARILAMADI HABERLERİNE AÇIKLAMA: YOĞUN BAKIMDA Hülya Sancaklı'nın kurtarılamadığı haberleri üzerine açıklama yapan MHP'li kaynaklar Sancaklı'nın ameliyattan çıkıp yoğun bakıma alındığını belirtti. Hülya Sancaklı hakkında kafa karıştıran açıklamalar hastane noktayı koydu SANCAKLI HASTANEYE KOŞARAK GİTTİ Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye koşarak giriş yaptı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hülya Sancaklı’nın kendini vurduğu adreste araştırma yapıp, soruşturma başlattı.

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