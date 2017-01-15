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Saffet Sancaklı'ya 'Geçmiş Olsun' mesajı

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Saffet Sancaklı'ya 'Geçmiş Olsun' mesajı
TBMM Genel Kurulu’nda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya ‘geçmiş olsun’ mesajı verdiler.

TBMM Genel Kurulu'nda Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya 'geçmiş olsun' mesajı verdiler.

Anayasa değişiklik teklifi 14. maddesi görüşmeleri sırasında intihar girişimi sonucu eşi hastaneye kaldırılan MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı'ya TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis'te grubu bulunan partilerin Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. 

Hülya Sancaklı hakkında kafa karıştıran açıklamalara hastane noktayı koydu

Saffet Sancaklı'nın eşinden intihar girişimi

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı kimdir

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