Safinaz Koç vefat etti
İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak No.62 adresinde ikamet eden Safinaz Koç (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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İSU’dan emekli Necdet Koç ile birlikte 2 çocuk annesi Safinaz Koç’un cenazesi Gültepe Merkez Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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