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Safinaz Koç vefat etti

Safinaz Koç vefat etti

İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak No.62 adresinde ikamet eden Safinaz Koç (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

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İSU’dan emekli Necdet Koç ile birlikte 2 çocuk annesi Safinaz Koç’un cenazesi Gültepe Merkez Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

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