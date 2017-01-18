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Safran Boya çalışanları yıllardır mağdur durumda

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Safran Boya çalışanları yıllardır mağdur durumda
Dilovası bölgesinde faaliyet gösteren, Yunanistan sermayeli olan Safran Boya Kimya San.Tic.A.Ş. firması, 2000’li yılların başlarında  iflas etmiş, faaliyetine son vermişti. 

O dönemden bugüne Safran Boya’da çalışıp, mağdur olan işçilerin hakları ödenmedi. 1996-2004 yılları arasında bu firmada çalışan Serdar Eşkil, mağdurlardan sadece biri. İstanbul 4’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava yıllardır devam ediyor. Fabrikaya ait tesislerin satışa çıkartılması, işçi alacaklarının ödenmesi gerekirken, İstanbul’daki iflas masasının görevini yapmadığı belirtiliyor.

Safran Boya’nın 130 kadar eski çalışanı, açıkça mağdur. Yargının bu konuyu hızlandırması,  mağdur işçilerin alacaklarının ödenmesi bekleniyor.

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