Sağanak yağmur başladı! Yeni haftada Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji’in tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yarın (pazar) günü yerini kapalı havaya bırakacak. Pazartesi günü termometreler 18 dereceyi gösterip, yeniden sağanak yağış bekleniyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü ise, hava açık, güneşli. Yeni haftada sıcaklık da yeniden yükseliyor. Termometreler 18-21 dereceyi gösterecek. Sıcaklıkların değişkenlik gösterdiği, gece ve gündüz sıcaklıkları arasında önemli farklılık bulunan bu günlerde, hastalanmamak için özel önlem de gerekiyor.