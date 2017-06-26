Sağlam bir gelecek için aşmamız gereken eşik

Birileri nasılsa KEV’in satışı bitki bitiyor, gelecek kaynakla hemen transfer yasağını açalım, flaş takım kurarak üst liglere yol alalım düşüncesi, beklentisi içerisindeydi. Ancak Başkan Bahri Yavuz, amatörlerin kupa törenindeki basınla sohbetinde bu beklentilerin direkt olarak önünü kesti. Adeta birilerine “Boşuna heveslenmeyin, bizim öyle bir niyetimiz yok” dedi. Yavuz başından beri transfer yasağının açılmasına karşı zaten. İlk gün bunu dillendirmiş, defalarca tekrarlamıştı. Para olmuş, olmamış onun düşüncesini değiştirmiyor. Sosyal medyada, gazetelerin internet sitelerinde baktım, Yavuz’un bu açıklamalarına tepkiler nasıl diye. Doğrusu büyük kesimden olumsuz, Yavuz’un düşüncesinin yanlış olduğuna yönelik tepkiler geleceğini sanıyordum. Hiç öyle bir tablo çıkmadı karşımıza. Tam tersine camia, taraftar Yavuz’un açıklamalarına, mesajlarına tam destek veriyor, “Sonuna kadar arkanızdayız” diyor.

CAMİA TESTTEN GEÇECEK

Doğrusu sevindirici ancak çok erken havaya girmemek, umutlanmamak lazım. Yazılanlar edilenler güzel de, yarın işin uygulanması noktasındaki tablo asıl önemli olan. İşte o noktada endişelerim var. Malum yapılanmadır, altyapıdır, sabır istenen ve beklenen işleri, mesajları taraftar pek sevmez. Taraftar başarı ister, şampiyonluk bekler. Bakın Türkiye liglerine, tribün görüntülerine bunu çok net görürsünüz. Bugün Yavuz’un, “Yapılanacağız, altyapıya önem vereceğiz” sözüne tamam diyenlerin ne kadar samimi olduklarını ligler başladıktan sonra göreceğiz. Kaç kişi maçlara gelecek, kaç kombine satılacak, kaç kişi olası kötü sonuçlara tahammül gösterecek? Asıl gösterge bunlar. Yeni sezon bir anlamda Kocaelispor’u karşılıksız sevenlerin, kötü gün dostlarının, yönetimin doğru yoldan gittiğine inananların sayılarını öğreneceğiz. Camia gerçek anlamda bir tersten geçecek.

NET BİR ŞEKİLDE GÖRECEĞİZ

Sorduğumuzda herkes Kocaelispor’u çok seviyor, Bahri Yavuz’a inanıyor, güveniyor. Evet, üç yıldır şehirde bunları doğrulayan bir görüntü var. Ancak bu tablo başarıya mı endeksli, onu görebilmemiz için takımın zirve yarışından uzak olduğu bir sezon geçirmemiz gerekiyor. Yapılanma sezonu şehrin vereceği tepki sevginin Kocaelispor’a mı, inancın güvenin Bahri Yavuz’a mı olup olmadığını net bir şekilde gösterecek. Elbette ki zirve yarışı yaptığımız sezonlardaki gibi bir tablo, taraftar sayısını beklemek doğru değil. Ancak sayı belli bir düzeyde olmalı. Örneğin son üç sezon ortalama 10 bine oynadıksa, yapılanma sezonu bu rakam 6-7 binlerden aşağıya inmemeli. Takımın hedefi yok, sonuçlar iyi değil diye tribünleri boş bırakır, takımımızdan uzaklaşırsak, kulübün gelecek planlarına ciddi bir darbe vururuz.

Yönetimi teşvik, futbolcuları motive etmek, maddi ve manevi yanlarında olduğumuzu göstermek zorundayız. Yukarılara çıkınca oralarda kalıcı olmak istiyorsak sağlam temellerle, doğru adımlarla ilerlemeliyiz. Bunun için zaman ve sabır gerekli. Gördüğüm odur ki, yeni sezon, daha doğrusu yapılanma süreci sağlam bir gelecek için bir eşiktir. Aşarsak, Kocaelispor’un yolu ardına kadar açıktır.

Amatörlerin bayramı

Perşembe akşamı İnterteks fuar alanında amatörlerin bayramı vardı. Kupa töreni ve iftar buluşması yaklaşık 2 bin kişiyi buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun amatörlere ne kadar düşkün olduğunu artık bilmeyen kalmamıştır sanıyorum. Başkan Karaosmanoğlu çok özel saatler geçirdi amatörlerle. Öyle sanıyorum ki, çok mutlu olmuş, gururlanmıştır. Geçmiş yıllarda da benzer organizasyonlar yapılıyordu ancak bu kadar geniş katılım olmamıştı. Sadece futbol değil, tüm kulüplere ve bütün taban birlikleri bünyesindekilere açıktı organizasyon. Amatör sporla ilgili kimi ararsanız oradaydı.

ALTI KUPALI ÜÇ TAKIM

Hani bir slogan vardır ya, biz büyük bir aileyiz diye. Öyle olduğu bu organizasyonda bir kez daha tescil edildi. İnterteks fuat alanı bayram yeri gibiydi. Zaman kısa, verilecek kupa ve şilt sayısı fazla olduğu için hızlandırılmış program izlendi ancak genel anlamda bakıldığında 2 binin üzerindeki rekor katılımla gerçekleşen organizasyon başarılıydı. Büyükşehir ile ASKF’ye, tüm emeği geçenlere alkışımı gönderiyorum. Yerel futbolda 11 kategori var. Toplam 84 kupa sahiplerini buldu. 47 takım bu 84 kupayı paylaştı. En fazla kupayı üç takım, Derince Belediye Demir, Güneşspor ve Beylikbağı aldı. 11’de 6 yaptı bu takımlar ki, çok büyük başarı. İlimizi Türkiye Şampiyonasında en çok temsil eden Güneşspor ayrıca ödüllendirildi.

TEBRİKLER, TEŞEKKÜRLER

Çayırovaspor, İzmit GB’nin dörder, Derince Birlik, Hereke Yıldız ve Dilovası Belediye’nin de üçer kupa aldıklarını belirtelim, alkışlarımızı gönderelim. Bunun dışında 10 takım ikişer, geriye kalan 40 takım da birer kupa aldılar. Futbol dışındaki branşlarda örneğin baskette Kocaeli Basket, voleybolda Yenikentspor, sualtında Deniz Yıldızları, bayan futbolda Harb.İş gibi kulüpler, sportif faaliyetlerde emeği olanlar plaketle ödüllendirildi. 2016-17 sezonunun başarılı kulüpleri, spor adamları bir anlamda taçlandırıldı. Tüm şampiyonları kutluyor, emekçilere teşekkür ediyorum. Bir sezonu daha geride bırakmış olduk.

DİLERİM BU SONDUR

Daha önce yazmıştım, bu yıl son olsun diye. Amatör spor ailesinin çeşitli vesilelerle bir araya getirilmesi son derece güzel, faydalı bir düşünce. Ancak toplu kupa törenleri uygulamasına kesinlikle karşıyım. Çok defa yazdığım gibi kupaların ter akıtılan sahalarda, şampiyonluğun hak edildiği maçlar sonunda verilmesinde ısrarlıyım. Bu tür buluşmalar iftar ve plaket törenleri için yapılabilir. Gelecek yıldan itibaren amatörlerin iftar buluşması ve plaket töreni adı altında bu organizasyon devam edebilir. Kupalar da olması gereken yerde verilir. Doğru uygulama budur.

Aldığım bilgiye göre ASKF hazırlıklara başlamış ve bu doğrultuda yeni sezonun kupalarını da sipariş etmiş. Bir değişiklik olmazsa inşallah 2017-18 sezonunda ligler süresince şampiyonluk kupalarının sahalarda verildiğini göreceğiz, sezonun bitiminde iftar buluşması ve plaket töreninde buluşacağız.