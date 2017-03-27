SAĞLIĞINIZ İÇİN ELEKTRONİK SİGARA

Yeni dönemin en çok tutulan ürünleri arasında yer alan elektronik sigara tütün ürünleri arasından sigaranın bırakılması açısından oldukça büyük başarılar sağlamıştır.

Yeni dönemin en çok tutulan ürünleri arasında yer alan elektronik sigara tütün ürünleri arasından sigaranın bırakılması açısından oldukça büyük başarılar sağlamıştır. Tiryakilik derecesinde kullananlar belirli bir süreden sonra artık fiziki rahatsızlıklara neden olduğu için kişilerin çoğu sigarayı bırakmak isterler. Bazı durumlarda kendi çabaları ile denemeleri başarılı olsa da genel anlamda yardım ya da destek almadan bırakılması pek mümkün olmaz, içerisindeki nikotin maddesi sayesinde yüksek dozda bağımlılığa neden olur. Bu yüzden destek alınmadan bırakılması zorlaşır, bu şekilde zor bırakanlar için özel olarak tasarlanmış elektrikli sigaralar artık herkesin kullanabileceği ve ulaşabileceği durumdadır. Bu tür sigaraların bulunması şuan için internet siteleri üzerinden yapılmaktadır.

Elektronik Sigara Nedir?

Atomizer, dolum tankı, batarya ve benzeri gibi parçalar ile çalışan ve duman yerine dolum tankında yer alan elektronik sigara likit maddesinin atomizer sayesinde buhara dönüşerek solunmasına yarayan bir cihazdır. Sigarayı bırakmak isteyenler için tiryakilik seviyesine göre sıvının içerisinde yer alan nikotinin ayarlanması ile başlanılır. Nereden başlayacağınızı tam olarak bilmiyor iseniz satın aldığınız firmadan kullanım desteği alabilirsiniz. Elektronik sigaranın özü olarak bilinen sıvıların sadece tütün tadındaki seçeneklerine ek olarak değişik meyve tatları ve sevilen içecek ve yiyeceklerin tadına da rastlamanız mümkündür. Özellikle kullanılan aromaların sürekli değiştirilmesi önerilir ki belli bir süre sonra aynı tada alışınca yediğiniz yemekten bile zevk alamama durumu söz konusu olabilir.

Elektronik Sigara Tehlikeli midir?

Bilindiği üzere e-sigara olarak da bilinen bu cihazlarda çalışma ve güç kaynağı olarak kullanılan bataryalar şarj edilebilir özelliktedirler. Hali ile aşırı doldurulma durumunda ya da sürekli kullanım durumunda fazla ısınan bataryalar küçük çaplı da patlama riski taşır. Bu özelliklerinden dolayı mümkün olduğu kadar gömlek cebi ya da pantolon cebinde taşınmaması tavsiye edilir. Bayan kullanıcılar için çantada taşınma durum söz konusu olabilirken erkek kullanıcılar için de daha çok mont cebinde veya el çantalarında kullanımları mümkündür. Zaten şık tasarımları ile oldukça az yer kaplayıp sizleri de zor durumda bırakmaz.