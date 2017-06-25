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Sağlık Bakanı Akdağ'dan bayram için tavsiyeler

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Sağlık Bakanı Akdağ'dan bayram için tavsiyeler
Sağlık Bakanı Akdağ, "Tabii ki ikramları kabul edeceğiz ama çok küçük porsiyonlar almak lazım. Yani baklava yiyecekseniz bütün bir günde iki dilim baklava yeseniz herhalde yeter." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bayram dolayısıyla geldiği memleketi Erzurum'da, Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti. Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın huzur içinde geçtiğini belirterek, bayramın da huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Mağdur edilen insanları da unutmamak gerektiğine işaret eden Akdağ, "Suriye başta olmak üzere kardeşlerimiz insanlık suçu işleyenler tarafından ağır bir biçimde mağdur ediliyorlar. İnşallah bu zulüm bir an önce biter. Türkiye'nin bu hususta yaptıklarını alkışlayanlar, Suriyeli misafirlerimize nasıl kucak açtığını takdirle ifade eden zengin ülkeler mutlaka bu hususta daha ciddi inisiyatif ortaya koymalıdır. Bu zulüm bir an önce son bulmalıdır." diye konuştu.

"Şekeri ve tatlıyı fazla tüketmek rahatsızlık verebilir"

Bayramların küslerin barıştığı, dostlukların pekiştiği, büyüklerin ziyaret edildiği kardeşlik günleri olduğunu hatırlatan Akdağ, trafik kurallarına uymalarını ve yediklerine dikkat etmelerini istedi.

Akdağ, uzun yola çıkanları dikkatli araç sürmeleri konusunda uyararak, "Sürat yapmayın, uykusuz araç kullanmayın, acele edip yanlış araç sollayarak sıkıntı oluşturmayın. Emniyet kemeri takılması son derece önemli bir iştir, hayat kurtarıcı olabilir. Dolayısıyla da büyük bir hassasiyet göstermeliyiz." diye konuştu.

Bayram ikramlarına da değinen Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazandan çıktık. Uzun açlık dönemleri yaşıyorduk. Dolayısıyla bayramda abur cubura düşmemek lazım. İkramı çok seven bir milletiz. Özellikle tatlı ikram ediliyor. Tabii ki ikramları kabul edeceğiz ama çok küçük porsiyonlar almak lazım. Yani baklava yiyecekseniz bütün bir günde iki dilim baklava yeseniz herhalde yeter. Kadayıf dolması yiyecekseniz bütün günde iki kadayıf dolmasından fazla yememeniz lazım. Bu börek için de böyle diğer gıdalar için de böyle. Özellikle şekeri ve tatlıyı fazla tüketmek rahatsızlık verebilir. Bu kalp hastalığı ve şeker hastalığı olanlar için biraz daha böyle. Bütün vatandaşlarımızın bayramını şimdiden tebrik ediyorum."

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