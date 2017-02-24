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Sağlık Bakanlığı 3 bin 890 personel alacak

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Sağlık Bakanlığı 3 bin 890 personel alacak
Sağlık Bakanlığı, 3 bin 890 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, 2-9 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2017/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim - Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Adaylar tercihlerini, 2 - 9 Mart 2017 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Perfüzyonist pozisyonunda tercih yapmak isteyen adayların, tercih işlemlerinin başlayacağı 2 Mart 2017 tarihinden önce Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

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