Sağlık Bakanlığı 9 bin 267 personelin atamasını yapacak

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 23 Haziran 2017'de Bakanlığa yerleştirilen ebe, hemşire ve sağlık memuru gibi 12 bin 500 personelden 9 bin 267'sinin güvenlik soruşturması tamamlandı.

Bu personelleriin atamasının bugün yapılması bekleniyor. Geri kalan personelin devam eden güvenlik soruşturmaları ise en kısa sürede sonuçlandırılacak.