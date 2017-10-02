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Sağlık Bakanlığı 9 bin 267 personelin atamasını yapacak

Sağlık Bakanlığı 9 bin 267 personelin atamasını yapacak

Sağlık Bakanlığında güvenlik soruşturmaları tamamlanan 9 bin 267 personelin ataması yapılacak.

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Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 23 Haziran 2017'de Bakanlığa yerleştirilen ebe, hemşire ve sağlık memuru gibi 12 bin 500 personelden 9 bin 267'sinin güvenlik soruşturması tamamlandı.

Bu personelleriin atamasının bugün yapılması bekleniyor. Geri kalan personelin devam eden güvenlik soruşturmaları ise en kısa sürede sonuçlandırılacak.

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