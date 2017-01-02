  • BIST 77.754
  • Altın 131,163
  • Dolar 3,5419
  • Euro 3,7089
  • Kocaeli -2 °C

Sağlık Bakanlığı yeni yılda 16 bin personel alacak

»
Sağlık Bakanlığı yeni yılda 16 bin personel alacak
Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanında, 2017 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği bilgisi açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 2017 yılında 16 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Personel sıkıntısı nedeniyle bazı bölgelerde sıkıntı bakanlık, 2017 yılında bu bölgelerde değerlendirilmek üzere 16 bin personel alımı yapacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için Bakanlar Kurulu'ndan yeni bir kararname çıkarttı. Resmi Gazete'de yer alan ilanda, Türkiye genelinde toplam 16 bin sağlık personelinin istihdam edileceği detayları yer aldı. Yapılması beklenen personel alımının, bakanlık tarafından yapılan istihdam azlığı nedeniyle hizmet götürmekte problem çekilen yerlerde konumlandırılacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, 2017'de eleman bulunmasında güçlük çekilen yerlerde 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2017'de uygulanmak üzere belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, eleman bulunmasında güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2017'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

İSTİHDAM EDİLECEK O ALANLAR

Sağlık Bakanlığınca belirlenen pozisyonlarda acil sağlık hizmetlerinde 220, ilçe sağlık müdürlüklerinde 60, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim hastanelerinde bin 886, entegre ilçe hastanelerinde 958, yataklı tedavi kurumlarında 10 bin 500, Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre ilçe hastanelerinde 422, halk sağlığı laboratuvarlarında 34, toplum sağlığı merkezlerinde 920, sağlık evlerinde bin olmak üzere 16 bin sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılacak.

İstihdam edilecek personelden 8 bin 274'ü uzman tabip, 6 bin 669'u tabip, bin 3'ü ebe, 45'i sağlık memuru ve 5'i hemşirelerden oluşacak. Ayrıca, birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Bu haber toplam 257 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOÜ Tıp mali durumunu düzeltti 30 Aralık 2016 Cuma 09:37
  • “Gripten korunmak için kalabalık yerlerden uzak durun”29 Aralık 2016 Perşembe 15:26
  • Bitki çayları bilinçli tüketilmeli28 Aralık 2016 Çarşamba 20:28
  • 'Çocuklara tam buğday unu önermiyoruz'28 Aralık 2016 Çarşamba 17:45
  • İki haftalık bebeğin yüzündeki kitle operasyonla alındı28 Aralık 2016 Çarşamba 13:39
  • İzmit’te belediye personeline kemik erimesi eğitimi28 Aralık 2016 Çarşamba 13:32
  • Kozmetik ürünler gebelikte zararlı27 Aralık 2016 Salı 21:47
  • Fatih Devlet, Nisan ayında hasta kabulüne başlayacak27 Aralık 2016 Salı 16:23
  • Orta yaşlarında mutlu olanlar daha uzun yaşıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 22:52
  • Kızılay'dan kan bağışı çağrısı26 Aralık 2016 Pazartesi 18:44
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • 2017 de kötü başladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti